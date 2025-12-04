Irmão de Lucas Guimarães é flagrado agredindo namorada; veja vídeo

Babal Guimarães - Foto: Reprodução| Instagram

Após condenação por violência doméstica, o influenciador Babal Guimarães, irmão de Lucas Guimarães, voltou a ser alvo de novas acusações. Ele foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a namorada, a influenciadora Karla Lessa, em um prédio localizado em Maceió, Alagoas.

As gravações foram divulgadas pelo perfil Circo da Mídia e exibidas no programa Melhor da Tarde, apresentado pelo jornalista Leo Dias. Nas imagens, registradas por volta da meia-noite no final de novembro, Babal aparece puxando Karla pelos cabelos, segurando seu braço com força e arremessando objetos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após a repercussão, Karla Lessa apagou as fotos ao lado do influenciador de suas redes sociais, o que levantou especulações sobre um possível término do relacionamento.

Histórico de acusações

Babal Guimarães é conhecido por outras denúncias de agressão feitas por ex-namoradas. Em 2023, a influenciadora Emilly Garcia chegou a solicitar uma medida protetiva contra ele. Teresa Costa, sua ex-esposa com quem foi casado por dez anos, também o acusou de violência.

O influenciador foi condenado pela Justiça de Penedo a cumprir 1 ano, 4 meses e 9 dias em regime aberto.