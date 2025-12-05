Menu
ENTRETENIMENTO
ALERTA!

Filho de Ivete Sangalo é alvo de golpe e faz alerta

O jovem contou detalhes do ocorrido em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 18:24 h



Marcelo Sangalo foi alvo de um golpe nesta sexta-feira, 5. Filho da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, o jovem fez um post em seu perfil do Instagram e revelou que criaram uma nova conta no WhatsApp usando sua foto.

No post, o herdeiro da artista baiana alerta os amigos e familiares sobre a abordagem dos criminosos. “Esse mano tá dando golpe. Cuidado”, escreveu ele na publicação, exibindo o print de uma das pessoas que foram abordadas pelo golpista.

Na conversa, é possível notar o indivíduo pedindo dinheiro a um primo de Marcelo. “Oi, pode falar agora? Fui fazer um boleto no meu aplicativo e o banco bloqueou minha senha, vou enviar e tenta fazer do seu ou pede a meu tio pra pagar! Mais tarde devolvo”, escreveu o criminoso.


Post de Marcelo no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

