Namorado de ex-BBB, ídolo do Corinthians engravida influenciadora

O atleta não se pronunciou sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Gil Baloi se envolveu em uma confusão nesta semana. Ex-zagueiro do Corinthians, o atleta foi acusado de engravidar a influenciadora Juliana Merhy, sua ex-affair, enquanto ainda namorava com a ex-BBB Elana Valenaria, participante da 19ª edição do reality.

O anúncio da gestação foi feito pela própria Juliana, que fez um post em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 5, e revelou que a paternidade do jogador já foi confirmada através de um exame de DNA.

“Tenho o dever de me manifestar e confirmar que estou grávida do Gil, que é, de fato, pai do meu bebê, o que foi comprovado por exame de DNA realizado a seu pedido. Enfrento uma gestação de risco, com crises severas de ansiedade, limitando minha rotina aos cuidados médicos essenciais para a minha saúde e a do bebê”, escreveu ela.

A morena ainda contou que não recebeu nenhum tipo de auxílio do pai da criança, passando por toda essa fase sozinha. “Apesar da confirmação da paternidade, sigo vivendo este período sem qualquer apoio, presença ou amparo por parte do genitor, que desde o início optou por se manter distante e ignorar a existência do nosso filho”, completou.

Relação discreta

Ciente dos ataques que vem recebendo nas redes sociais após assumir a gestação, Juliana voltou a se pronunciar sobre o assunto e afirmou que não se considera amante de Gil. Ela explicou que o ex-Corinthians alegou que estava solteiro quando os dois se relacionam.

“Conheço o Gil desde 2017, quando ele estava jogando no Shandong, na China. Estive sem contato nenhum com ele de 2019 até janeiro deste ano, quando nos reaproximamos e voltamos a ficar. Sempre frequentei a casa dele, conheço os primos, a família”, disse ela, em entrevista ao portal Splash, do UOL.

“Tudo piorou após o descaso do Gil. Tive muitos estresses no início da gravidez, com diversos sangramentos. Gil sabe da minha gravidez desde agosto, mas não está me dando nenhum tipo de apoio”, reforçou.

“Nunca fui amante do Gil. Antes de me relacionar com ele novamente, questionei sobre o antigo relacionamento e ele me falou que estava solteiro e que havia terminado. Gil tinha arquivado todas as fotos com ela e não havia nada aparente que indicava qualquer relacionamento ativo”, concluiu.