A mansão dos sonhos: casa luxuosa no condomínio de Virginia chama atenção

Projeto de casa gigantesca no Aldeia do Vale impressiona pelo tamanho - Foto: Arquivo pessoal/ Arquiteto Leandro Francis

No condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, uma residência projetada para ocupar 17 mil metros quadrados de terreno e 4.500 m² de área construída tem despertado curiosidade pelo porte e pelos detalhes pouco comuns. Entre eles, um lago natural dentro da propriedade e até uma capela.

Para comparar a escala do projeto, a casa da influenciadora Virginia Fonseca, que também fica no condomínio, tem 6 mil m² de terreno e 1.500 m² de área construída, segundo o escritório responsável pelo projeto dela. O local é conhecido por abrigar casas de diversos famosos, especialmente do sertanejo, como Leonardo e Zé Felipe.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Três pavimentos e estrutura para impressionar qualquer visitante

A nova mansão, assinada pelo arquiteto goiano Leandro Francis, conhecido por criar projetos para celebridades dentro e fora do país, conta com três andares. Ele explica que a residência terá quatro suítes e três apartamentos, distribuídos em uma arquitetura pensada para o conforto e para o impacto visual.

De acordo com o arquiteto, a mansão inclui:

Piscina estilo resort

Lago natural

Salão de festas

Garagem para 12 carros

Living com pé-direito de 9 metros

Capela

Quadra de areia

Brinquedoteca

Academia

Biblioteca

Fire place (espaço externo com lareira)

| Foto: Arquivo pessoal/ Arquiteto Leandro Francis

Proprietário é mantido em sigilo

A construção ainda não começou, e Leandro Francis afirma que não pode revelar o nome do futuro dono por questões de confidencialidade. Entre os clientes que já passaram por seu portfólio estão figuras como o cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, o empresário Roberto Justus e o jogador da seleção brasileira Bruno Guimarães.