A mansão dos sonhos: casa luxuosa no condomínio de Virginia chama atenção
Projeto inclui lago, capela e estrutura três vezes maior que a casa da influenciadora
Por Iarla Queiroz
No condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, uma residência projetada para ocupar 17 mil metros quadrados de terreno e 4.500 m² de área construída tem despertado curiosidade pelo porte e pelos detalhes pouco comuns. Entre eles, um lago natural dentro da propriedade e até uma capela.
Para comparar a escala do projeto, a casa da influenciadora Virginia Fonseca, que também fica no condomínio, tem 6 mil m² de terreno e 1.500 m² de área construída, segundo o escritório responsável pelo projeto dela. O local é conhecido por abrigar casas de diversos famosos, especialmente do sertanejo, como Leonardo e Zé Felipe.
Três pavimentos e estrutura para impressionar qualquer visitante
A nova mansão, assinada pelo arquiteto goiano Leandro Francis, conhecido por criar projetos para celebridades dentro e fora do país, conta com três andares. Ele explica que a residência terá quatro suítes e três apartamentos, distribuídos em uma arquitetura pensada para o conforto e para o impacto visual.
De acordo com o arquiteto, a mansão inclui:
- Piscina estilo resort
- Lago natural
- Salão de festas
- Garagem para 12 carros
- Living com pé-direito de 9 metros
- Capela
- Quadra de areia
- Brinquedoteca
- Academia
- Biblioteca
- Fire place (espaço externo com lareira)
Proprietário é mantido em sigilo
A construção ainda não começou, e Leandro Francis afirma que não pode revelar o nome do futuro dono por questões de confidencialidade. Entre os clientes que já passaram por seu portfólio estão figuras como o cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, o empresário Roberto Justus e o jogador da seleção brasileira Bruno Guimarães.
