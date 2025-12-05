Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

A mansão dos sonhos: casa luxuosa no condomínio de Virginia chama atenção

Projeto inclui lago, capela e estrutura três vezes maior que a casa da influenciadora

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

05/12/2025 - 17:06 h
Projeto de casa gigantesca no Aldeia do Vale impressiona pelo tamanho
No condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, uma residência projetada para ocupar 17 mil metros quadrados de terreno e 4.500 m² de área construída tem despertado curiosidade pelo porte e pelos detalhes pouco comuns. Entre eles, um lago natural dentro da propriedade e até uma capela.

Para comparar a escala do projeto, a casa da influenciadora Virginia Fonseca, que também fica no condomínio, tem 6 mil m² de terreno e 1.500 m² de área construída, segundo o escritório responsável pelo projeto dela. O local é conhecido por abrigar casas de diversos famosos, especialmente do sertanejo, como Leonardo e Zé Felipe.

Três pavimentos e estrutura para impressionar qualquer visitante

A nova mansão, assinada pelo arquiteto goiano Leandro Francis, conhecido por criar projetos para celebridades dentro e fora do país, conta com três andares. Ele explica que a residência terá quatro suítes e três apartamentos, distribuídos em uma arquitetura pensada para o conforto e para o impacto visual.

De acordo com o arquiteto, a mansão inclui:

  • Piscina estilo resort
  • Lago natural
  • Salão de festas
  • Garagem para 12 carros
  • Living com pé-direito de 9 metros
  • Capela
  • Quadra de areia
  • Brinquedoteca
  • Academia
  • Biblioteca
  • Fire place (espaço externo com lareira)
| Foto: Arquivo pessoal/ Arquiteto Leandro Francis

Proprietário é mantido em sigilo

A construção ainda não começou, e Leandro Francis afirma que não pode revelar o nome do futuro dono por questões de confidencialidade. Entre os clientes que já passaram por seu portfólio estão figuras como o cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, o empresário Roberto Justus e o jogador da seleção brasileira Bruno Guimarães.

