Novo RG: documento pode ser emitido de casa; saiba como
Brasileiros já podem abrir a solicitação para a nova carteira de identidade pelo Gov.br
O processo de emitir a nova carteira de identidade se tornou muito mais fácil para os brasileiros, visto que a solicitação do documento agora pode ser feita diretamente pelo portal do Gov.br.
O novo formato elimina a necessidade de enfrentar filas somente para dar início à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), ou como está nacionalmente conhecido, como “Novo RG”, e agiliza etapas que anteriormente eram exclusivamente presenciais.
Os usuários podem preencher todo o pedido online, economizando tempo e reduzindo deslocamentos, especialmente para quem tem uma rotina mais apertada ou mora longe de um dos postos emissores. Em alguns estados, ainda é necessário comparecer pessoalmente para a coleta de biometria e foto oficial.
O procedimento digital concentra o envio de dados, upload de documentos e agendamento, gerando uma maior praticidade para quem precisa emitir a nova identidade unificada.
Como solicitar a nova carteira de identidade pelo Gov.br
Para solicitar a nova carteira de identidade, é necessário atender alguns requisitos específicos e reunir a documentação obrigatória antes de iniciar o processo. Confira os seguintes passos:
Plataforma Gov.br com certificação prata ou ouro
Para acessar os serviços de solicitação do novo documento de identidade, é necessário que o cidadão possua uma conta autenticada com certificação de no mínimo prata, confirmando a identidade por meio de biometria facial ou verificação em instituições bancárias autorizadas.
CPF em situação regular
Considerando que o “novo RG”, emprega o número do CPF como registro único de identificação, é fundamental que seu cadastro esteja ativo e livre de irregularidades perante a Receita Federal.
Arquivos digitais dos documentos
Tenha disponível em formato eletrônico uma imagem dos seguintes documentos:
- imagem do seu RG vigente;
- certidão de nascimento ou matrimônio;
- comprovante de endereço recente.
O motivo para essa exigência é que alguns estados podem requerer o envio desses documentos durante o processo de retirada do novo documento.
Imagem fotográfica atual
Algumas plataformas estaduais possibilitam o envio de uma fotografia digital que cumpra os critérios definidos, sendo eles:
- fundo claro;
- face visível;
- iluminação adequada.
Como acessar o serviço pelo portal do Gov.br
O acesso ao serviço deve acontecer diretamente pelo portal do Gov.br, onde o cidadão deve fazer login e buscar termos como: “carteira de identidade nacional” ou “nova identidade”.
Cada estado pode apresentar variações no nome de serviço, porém todos direcionam para o formulário de emissão do CIN.
Após isso, o sistema apresenta o formulário dividido em fases que coletam informações pessoais recuperadas automaticamente do CPF, restando ao usuário apenas confirmar se os dados estão corretos.
Também é preciso atualizar o endereço completo, informação que constará no documento físico e poderá ser usada em caso de entrega domiciliar.
O que fazer após o agendamento?
O processo segue com o atendimento presencial, principalmente, com a maior parte dos estados exigindo a coleta das digitais e fotografia oficial. O cidadão pode escolher data, horário e local de atendimento.
Após isso, o boleto, ou código PIX, é gerado para o pagamento da taxa de emissão, tirando em casos de isenção.
Depois da finalização desse processo, o sistema fornece um protocolo para acompanhar o andamento do pedido. Na data marcada, o cidadão deve comparecer a um posto de atendimento levando os documentos originais apresentados no preenchimento digital.
O processo presencial envolve apenas a coleta biométrica, a foto oficial e a validação final das informações. O prazo de entrega varia entre 15 e 30 dias corridos, e alguns estados já enviam a nova carteira diretamente para o endereço do solicitante.
