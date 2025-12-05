Menu
BRASIL
BRASIL

Novo RG: documento pode ser emitido de casa; saiba como

Brasileiros já podem abrir a solicitação para a nova carteira de identidade pelo Gov.br

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/12/2025 - 15:08 h
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

O processo de emitir a nova carteira de identidade se tornou muito mais fácil para os brasileiros, visto que a solicitação do documento agora pode ser feita diretamente pelo portal do Gov.br.

O novo formato elimina a necessidade de enfrentar filas somente para dar início à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), ou como está nacionalmente conhecido, como “Novo RG”, e agiliza etapas que anteriormente eram exclusivamente presenciais.

Os usuários podem preencher todo o pedido online, economizando tempo e reduzindo deslocamentos, especialmente para quem tem uma rotina mais apertada ou mora longe de um dos postos emissores. Em alguns estados, ainda é necessário comparecer pessoalmente para a coleta de biometria e foto oficial.

O procedimento digital concentra o envio de dados, upload de documentos e agendamento, gerando uma maior praticidade para quem precisa emitir a nova identidade unificada.

Como solicitar a nova carteira de identidade pelo Gov.br

Para solicitar a nova carteira de identidade, é necessário atender alguns requisitos específicos e reunir a documentação obrigatória antes de iniciar o processo. Confira os seguintes passos:

Plataforma Gov.br com certificação prata ou ouro

Para acessar os serviços de solicitação do novo documento de identidade, é necessário que o cidadão possua uma conta autenticada com certificação de no mínimo prata, confirmando a identidade por meio de biometria facial ou verificação em instituições bancárias autorizadas.

CPF em situação regular

Considerando que o “novo RG”, emprega o número do CPF como registro único de identificação, é fundamental que seu cadastro esteja ativo e livre de irregularidades perante a Receita Federal.

Arquivos digitais dos documentos

Tenha disponível em formato eletrônico uma imagem dos seguintes documentos:

  • imagem do seu RG vigente;
  • certidão de nascimento ou matrimônio;
  • comprovante de endereço recente.

O motivo para essa exigência é que alguns estados podem requerer o envio desses documentos durante o processo de retirada do novo documento.

Imagem fotográfica atual

Algumas plataformas estaduais possibilitam o envio de uma fotografia digital que cumpra os critérios definidos, sendo eles:

  • fundo claro;
  • face visível;
  • iluminação adequada.

Como acessar o serviço pelo portal do Gov.br

O acesso ao serviço deve acontecer diretamente pelo portal do Gov.br, onde o cidadão deve fazer login e buscar termos como: “carteira de identidade nacional” ou “nova identidade”.

Cada estado pode apresentar variações no nome de serviço, porém todos direcionam para o formulário de emissão do CIN.

Após isso, o sistema apresenta o formulário dividido em fases que coletam informações pessoais recuperadas automaticamente do CPF, restando ao usuário apenas confirmar se os dados estão corretos.

Também é preciso atualizar o endereço completo, informação que constará no documento físico e poderá ser usada em caso de entrega domiciliar.

O que fazer após o agendamento?

O processo segue com o atendimento presencial, principalmente, com a maior parte dos estados exigindo a coleta das digitais e fotografia oficial. O cidadão pode escolher data, horário e local de atendimento.

Após isso, o boleto, ou código PIX, é gerado para o pagamento da taxa de emissão, tirando em casos de isenção.

Depois da finalização desse processo, o sistema fornece um protocolo para acompanhar o andamento do pedido. Na data marcada, o cidadão deve comparecer a um posto de atendimento levando os documentos originais apresentados no preenchimento digital.

O processo presencial envolve apenas a coleta biométrica, a foto oficial e a validação final das informações. O prazo de entrega varia entre 15 e 30 dias corridos, e alguns estados já enviam a nova carteira diretamente para o endereço do solicitante.

