HOME > BRASIL
FOGO

Avião é evacuado após incêndio em esteira de bagagem em Guarulhos

Incidente ocorreu na noite desta quinta-feira, 4

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 11:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Avião é evacuado após incêndio em esteira de bagagem em Guarulhos
-

Um avião foi evacuado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta quinta-feira, 4, após um incêndio em um veículo que operava uma esteira de bagagem.

As chamas aconteceram próximo a aeronave da Latam, e passageiros que desembarcavam de um voo doméstico foram submetidos a protocolos de segurança. Eles tiveram que deixar os pertences a bordo e abandonar o avião imediatamente. Apesar do susto, não houve feridos.

Funcionários de pista tentaram controlar o fogo com extintores até a chegada dos bombeiros. A Brigada contra Incêndio se deslocou rapidamente até a aeronave.

O que aconteceu?

O incidente foi registrado no Terminal 2 de Guarulhos quando a aeronave já estava parada e executava o desembarque dos passageiros.

Em nota, a Latam Airlines informou que a fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. A empresa afirma que ofereceu toda a assistência necessária aos clientes impactados, e que, em casos necessários, os passageitos foram reacomodados em outros voos.

“Houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo. A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação. Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada", disse a empresa.

aeroporto de Guarulhos avião evacuação Incêndio Latam Airlines protocolos de segurança

