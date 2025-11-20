Avião da Venezuela é interceptado pela FAB em Terra Yanomami

Caça A-29 Super Tucano foi utilizado para interceptar avião venezuelano - Foto: Divulgação/FAB

Um avião monomotor da Venezuela tentou entrar no espaço aéreo brasileiro e acabou sendo interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave chegou ao país sobrevoando a terra Indígena Yanomami.

O caso aconteceu por volta das 7h de quarta-feira, segundo a FAB. O piloto da aeronave, de matrícula adulterada, ignorou as ordens do órgão militar, além de um tiro de aviso. No entanto, após pousar em uma pista de terra, ele fugiu.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para interceptar o avião venezuelano, dois caças A-29 Super Tucano foram designados, de acordo com a Folha. Os militares determinaram que o avião modificasse a rota para pousar em um local indicado pela FAB.

"Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao Tiro de Detenção", disse a Força em comunicado.

Após perceber que o piloto havia fugido, uma equipe de militares do Comando Conjunto Catrimani II neutralizou o avião, que tinha a matrícula adulterada.