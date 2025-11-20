Menu
BRASIL

Avião da Venezuela é interceptado pela FAB em Terra Yanomami

Aeronave entrou no espaço aéreo brasileiro sobrevoando terra indígena

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/11/2025 - 12:42 h | Atualizada em 20/11/2025 - 12:55
Caça A-29 Super Tucano foi utilizado para interceptar avião venezuelano
Caça A-29 Super Tucano foi utilizado para interceptar avião venezuelano -

Um avião monomotor da Venezuela tentou entrar no espaço aéreo brasileiro e acabou sendo interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave chegou ao país sobrevoando a terra Indígena Yanomami.

O caso aconteceu por volta das 7h de quarta-feira, segundo a FAB. O piloto da aeronave, de matrícula adulterada, ignorou as ordens do órgão militar, além de um tiro de aviso. No entanto, após pousar em uma pista de terra, ele fugiu.

Para interceptar o avião venezuelano, dois caças A-29 Super Tucano foram designados, de acordo com a Folha. Os militares determinaram que o avião modificasse a rota para pousar em um local indicado pela FAB.

Leia Também:

Fabricante de armas doa milhares de munições ao governo Lula
Mistério na Aeronáutica: militar é encontrado morto em base da FAB
Lula vive pânico em avião da FAB e revela detalhes: “Medo que pegasse fogo”

"Como o piloto permaneceu irredutível, a aeronave foi reclassificada como hostil e passou a estar sujeita ao Tiro de Detenção", disse a Força em comunicado.

Após perceber que o piloto havia fugido, uma equipe de militares do Comando Conjunto Catrimani II neutralizou o avião, que tinha a matrícula adulterada.

Tags:

fab interceptação monomotor Segurança venezuela Yanomami

x