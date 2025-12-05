- Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A homenagem feita pela a ANJ ao A TARDE é mais do que um marco histórico – é um lembrete da força de um legado que atravessou gerações e permanece vivo, atual e indispensável para a democracia brasileira. Poucos veículos chegam tão longe mantendo, de forma contínua, o compromisso com a verdade, com a formação cidadã e com o desenvolvimento social. Celebrar esta data é honrar a confiança que a Bahia deposita em nós desde 1912 e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade de continuar construindo o futuro.

Esse reconhecimento dialoga diretamente com outra instituição essencial para o jornalismo brasileiro: a Associação Nacional de Jornais (ANJ). O A TARDE é um dos jornais fundadores da ANJ, uma Casa que há décadas sustenta e defende os pilares da liberdade de imprensa, da ética editorial e da sustentabilidade das empresas de comunicação. Fazer parte do seu Conselho de Administração é uma honra que carrega um profundo sentido de serviço público. É dentro desse espaço que reafirmamos, diariamente, que jornalismo forte é democracia forte – e que o Brasil precisa de instituições sólidas para garantir que a informação seja um direito de todos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A trajetória do A TARDE também mostra que comunicar e educar são verbos inseparáveis. Não basta informar; é preciso formar cidadãos. Por isso tratamos o investimento em educação como um pilar inegociável do nosso trabalho. Projetos como o A TARDE Educação, presente nos 417 municípios da Bahia, aproximam escolas, professores e estudantes do pensamento crítico, da leitura e do conhecimento. É esse impacto social que justifica nossa missão. Educação amplia horizontes, cria oportunidades e transforma realidades – e todo veículo de comunicação que compreende sua função social sabe que investir em educação é investir no país que queremos ser.

Vivemos um tempo em que os desafios da comunicação exigem mais do que velocidade. Exigem rigor, responsabilidade e propósito. A imprensa tem um papel estruturante na democracia, e o A TARDE sempre entendeu que sua função vai além de relatar fatos. Nossa missão envolve inspirar, estimular reflexão, formar opinião qualificada e contribuir para a construção de soluções coletivas. Comunicação não é apenas negócio; é serviço público, é instrumento de impacto social e, sobretudo, compromisso com a sociedade.

Ao celebrarmos a vida longa do A TARDE e de mais onze jornais no Brasil que têm mais de 100 anos, ao ocuparmos um lugar no Conselho da ANJ – instituição que ajudamos a fundar – e ao priorizarmos a educação como eixo estratégico, reafirmamos o que sempre guiou nossa trajetória: servir à Bahia e ao Brasil com ética, responsabilidade e coragem.

Estamos modernizando plataformas, fortalecendo nossa presença digital, resgatando nosso acervo histórico e preparando o grupo para os próximos 100 anos. Mas nada disso faz sentido sem propósito. E o nosso permanece claro: promover informação de qualidade, educação transformadora e impacto social real.

A homenagem recebida é um reconhecimento. Mas, acima de tudo, é um chamado – um chamado para seguir adiante, preservando o que nos trouxe até aqui e inovando para o futuro, para que a comunicação continue sendo um dos mais poderosos instrumentos de desenvolvimento humano e democrático do nosso País.