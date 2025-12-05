BRASIL
ANJ homenageia jornais centenários e destaca legado de A TARDE na imprensa
Cerimônia em São Paulo celebra veículos com mais de 100 anos de atuação e reforça papel do jornalismo contra a desinformação
Por Redação
O Grupo A TARDE foi um dos destaques, ontem, em evento promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), em São Paulo (SP), que prestou homenagem aos jornais centenários associados à entidade. Os 13 periódicos, entre eles o secular jornal baiano, marcaram a história da imprensa brasileira e ajudaram a fortalecer a democracia ao longo de mais de um século.
As homenagens foram entregues durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, no auditório da ESPM-Tech. Esses jornais atravessaram gerações, registrando grandes acontecimentos – da Primeira República à era digital – e mantêm vivo o compromisso com a verdade, a memória nacional e a fiscalização e o escrutínio do poder em benefício dos brasileiros.
“Os jornais centenários são guardiões da história do País”, destacou Marcelo Rech, presidente-executivo da ANJ. “Com enorme facilidade e baixo custo, grupos mal-intencionados têm utilizado a IA para distorcer fatos, criar ilusões quase reais e gerar incerteza”, disse Francisco Mesquita, presidente do Conselho de Liberdade de Imprensa da ANJ.
“Celebrar nossos jornais centenários é celebrar a credibilidade, decisiva para o aprimoramento da democracia e do desenvolvimento sustentado”, comentou.
Impacto social
“Um jornal é um ser vivo, e chegar aos 100 anos significa ter cumprido a missão de informar, formar opinião e difundir cultura. Temos muito a celebrar”, completou Mesquita, ao enfatizar que o jornalismo é o grande antídoto à desinformação e pilar da democracia.
O Grupo A TARDE se fez presente na solenidade na figura do seu presidente, João de Mello Leitão, que destacou a importância do reconhecimento nacional. “A homenagem ao A TARDE celebra uma história que se confunde com a da própria ANJ. Ser fundador dessa instituição e integrar seu Conselho é reafirmar que nosso trabalho existe para gerar impacto social e fortalecer a democracia”, reforçou.
Durante a cerimônia, a ANJ entregou placas comemorativas aos jornais centenários associados à entidade que, há mais de um século, registram a vida pública brasileira, documentam acontecimentos fundamentais e oferecem informação qualificada e independente. Para a entidade, a longevidade desses veículos demonstra força institucional, capacidade de adaptação e compromisso permanente com o interesse público.
Além de A TARDE (113 anos), recebem a honraria os jornais Cidade On (Ribeirão Preto, 120 anos); A Notícia (Joinville, 102); A Tribuna (Santos, 131); Correio do Povo (Porto Alegre, 130); Cruzeiro do Sul (Sorocaba, 122); Folha de S. Paulo (104); Gazeta do Povo (Curitiba, 106); Jornal do Commercio (Manaus, 121); Jornal do Commercio (Recife, 106); Monitor Mercantil (RJ, 113); O Estado de S. Paulo (150) e O Globo (RJ, 100).
