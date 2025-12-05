Poço de Lobato: Haddad compartilha investigações com governo dos EUA

Fernando Haddad repassou informações da operação Poço de Lobato para o governo dos Estados Unidos - Foto: ´Valter Campanato | Agência Brasil

O governo dos Estados Unidos vai trabalhar em parceria com o governo brasileiro para rastrear recursos do crime organizado obtidos a partir de fraudes na comercialização de combustíveis.

O embaixador interino dos EUA, Gabriel Escobar, esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta, 4, e recebeu informações da operação Poço de Lobato, deflagrada pela Receita Federal na semana passada, em parceria com o Ministério Público de seis estados.

As investigações apontam que o Grupo Refit, dono da refinaria de Manguinhos, teria movimentado R$ 72 bilhões em um ano para ocultar lucros por meio de 'offshores' em Delaware, que é um paraíso fiscal.

Fuzis

Haddad destacou que 55 fundos de investimento são alvo de apurações por suspeita de financiar atividades criminosas no âmbito da Operação Poço de Lobato, dos quais 40 funcionam no Brasil e 15 no exterior. O ministro ressaltou que as investigações revelaram que peças de fuzis enviadas dos Estados Unidos ao país acabam nas mãos de facções.

"Queremos pautar com os Estados Unidos conversas sobre crime organizado. Estão abrindo empresas em Delaware. Fazem um empréstimo para fundos, que, pela suspeita da Receita, jamais serão pagos e esse dinheiro volta em forma de aplicação no Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto", afirmou o ministro da Fazenda.

O governo brasileiro agora aguarda o envio pelos Estados Unidos de uma proposta formal de cooperação voltada ao enfrentamento do crime organizado.

“Nós vamos informar uma autoridade competente lá que vai cuidar dos assuntos brasileiros para saber quem exportou, por que exportou, para quem exportou, se houve participação do exportador, se houve uma operação dentro do porto para colocar as peças dentro do contêiner”, declarou Haddad após o encontro com Escobar.