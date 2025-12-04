Menu
CONFLITO DE INTERESSES

Caso Refit: Procurador pede afastamento de diretor da ANP

Daniel é Maia é suspeito de travar fiscalização de refinaria e participou de evento promovido pela empresa em Nova York

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

04/12/2025 - 18:39 h
Daniel Maia é alvo de investigação no Tribunal de Contas da União
Daniel Maia é alvo de investigação no Tribunal de Contas da União -

O diretor do Agência Nacional do Petróleo (ANP), Daniel Maia, teve seu afastamento pedido por Lucas Rocha Furtado, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo Furtado, haveria um conflito de interesses entre Maia e a Refit, investigada na operação Poço de Lobato por suspeitas de fraude fiscal na importação e comercialização de combustíveis.

O diretor da ANP solicitou vistas em um processo que investiga a fiscalização da refinaria de Manguinhos e que resultou na sua interdição erm outubro.

Segundo o procurador, Maia esteve em evento promovido pelo empresário Ricardo Magro, dono da Refit, em Nova York, onde também estiveram o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o governador do Rio de Janeito Cláudio Castro (PL).

Maia alega que viajou com despesas pagas pela ANP e que a sua participação no evento nada tem a ver com o pedido de vista.

Tags:

ANP Conflito de interesses Daniel Maia fraude fiscal operação Poço de Lobato Refit

x