CNH sem autoescola: governo irá lançar aplicativo para nova habilitação

Proposta do governo Lula foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/12/2025 - 16:44 h
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) -

Um novo aplicativo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a obrigatoriedade de frequentar autoescola, será lançado na próxima semana pelo governo Lula.

De acordo com informações divulgadas pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, o lançamento ocorrerá na próxima terça-feira, 9, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. O novo sistema será chamado de “CNH Brasil”.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), o aplicativo será uma versão atualizada da Carteira Digital de Trânsito (CDT). As informações foram publicadas pelo Metrópoles.

A proposta do governo Lula foi aprovada na última segunda-feira, 1º, por unanimidade pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão responsável pelas regras de trânsito no país.

