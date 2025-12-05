APP
CNH sem autoescola: governo irá lançar aplicativo para nova habilitação
Proposta do governo Lula foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
Um novo aplicativo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a obrigatoriedade de frequentar autoescola, será lançado na próxima semana pelo governo Lula.
De acordo com informações divulgadas pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, o lançamento ocorrerá na próxima terça-feira, 9, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. O novo sistema será chamado de “CNH Brasil”.
Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), o aplicativo será uma versão atualizada da Carteira Digital de Trânsito (CDT). As informações foram publicadas pelo Metrópoles.
A proposta do governo Lula foi aprovada na última segunda-feira, 1º, por unanimidade pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão responsável pelas regras de trânsito no país.
