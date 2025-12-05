Luciano Huck desabafa sobre polêmica envolvendo povos indígenas

O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta - Foto: Reprodução | Instagram

Luciano Huck quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua ida à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Na época, o apresentador foi flagrado pedindo aos indígenas para guardarem aparelhos celulares e outros itens modernos.

Ciente da repercussão em torno do caso, que aconteceu durante uma gravação para o programa ‘Domingão Com Huck’, da TV Globo, ao lado da cantora Anitta, o comunicador justificou que o pedido foi feito pela direção de arte da atração.

“Minha relação com as comunidades indígenas no Brasil atravessa décadas. Sou, e sempre serei, defensor dos povos originários, de sua cultura, de sua territorialidade e de sua preservação. Dos Zo’é aos Yanomami, estive pessoalmente em dezenas de terras indígenas ao longo da minha trajetória”, informou ele, em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

“Eu conheço de perto essa realidade; não foi alguém que me contou. Sempre defendi que as escolhas sobre modos de vida, tradições e caminhos futuros pertencem única e exclusivamente aos próprios povos indígenas”, completou.

“Sobre a imagem em questão, registrada nos bastidores de uma gravação, é importante esclarecer: não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso”, finalizou.

Polêmica

Vale lembrar que a polêmica surgiu após vazar um vídeo dos bastidores da gravação do programa. No vídeo, é possível ver o marido de Angélica pedindo aos indígenas que não estão com roupas tradicionais para se afastarem da câmera.

“Aí atrás, o de amarelo ali atrás”, pede um membro da produção da atração dominical. “É, tira as roupas [não tradicionais]. Obrigado. É, limpa a cultura de vocês aí”, reforça Luciano Huck.

Em seguida, ele pede para esconderem os smartphones. “É o seguinte: a gente tá cheio de câmera. Quanto mais celular de vocês aparece, eu acho que menos é a cultura de vocês. Quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular”, afirma.

“Porque assim, quando aparece vocês de celular, eu acho que mexe na cultura original. Quando tiver gravando, se vocês puderem 'segurar' o celular, eu acho que, quem tiver que ver, valoriza mais vocês. Se puder falar isso para o povo, é bom”< finaliza Huck.