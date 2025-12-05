Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESCLARECEU

Luciano Huck desabafa sobre polêmica envolvendo povos indígenas

O apresentador contou detalhes da visita a aldeia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 16:05 h
O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta
O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta -

Luciano Huck quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a polêmica envolvendo sua ida à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Na época, o apresentador foi flagrado pedindo aos indígenas para guardarem aparelhos celulares e outros itens modernos.

Ciente da repercussão em torno do caso, que aconteceu durante uma gravação para o programa ‘Domingão Com Huck’, da TV Globo, ao lado da cantora Anitta, o comunicador justificou que o pedido foi feito pela direção de arte da atração.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Minha relação com as comunidades indígenas no Brasil atravessa décadas. Sou, e sempre serei, defensor dos povos originários, de sua cultura, de sua territorialidade e de sua preservação. Dos Zo’é aos Yanomami, estive pessoalmente em dezenas de terras indígenas ao longo da minha trajetória”, informou ele, em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

“Eu conheço de perto essa realidade; não foi alguém que me contou. Sempre defendi que as escolhas sobre modos de vida, tradições e caminhos futuros pertencem única e exclusivamente aos próprios povos indígenas”, completou.

“Sobre a imagem em questão, registrada nos bastidores de uma gravação, é importante esclarecer: não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso”, finalizou.

Leia Também:

Influenciador baiano detona Ludmilla e cantora rebate
Bruna Marquezine desabafa sobre amizade com ex-namorados
Ivete Sangalo interage com Daniel Cady após separação

Polêmica

Vale lembrar que a polêmica surgiu após vazar um vídeo dos bastidores da gravação do programa. No vídeo, é possível ver o marido de Angélica pedindo aos indígenas que não estão com roupas tradicionais para se afastarem da câmera.

“Aí atrás, o de amarelo ali atrás”, pede um membro da produção da atração dominical. “É, tira as roupas [não tradicionais]. Obrigado. É, limpa a cultura de vocês aí”, reforça Luciano Huck.

Em seguida, ele pede para esconderem os smartphones. “É o seguinte: a gente tá cheio de câmera. Quanto mais celular de vocês aparece, eu acho que menos é a cultura de vocês. Quanto mais a gente conseguir preservar as nossas cenas sem celular”, afirma.

“Porque assim, quando aparece vocês de celular, eu acho que mexe na cultura original. Quando tiver gravando, se vocês puderem 'segurar' o celular, eu acho que, quem tiver que ver, valoriza mais vocês. Se puder falar isso para o povo, é bom”< finaliza Huck.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

indígenas luciano huck polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O comunicador gravou ao lado da cantora Anitta
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x