Influenciador baiano detona Ludmilla e cantora rebate

Ludmilla se envolveu em uma confusão ao comprar um carro de luxo, no modelo Cadillac Escalade 2026, avaliado em 2,5 milhões de reais. A cantora compartilhou um registro do novo veículo nas redes sociais e foi atacada por um influenciador baiano.

Conhecido como Hakw, o rapaz afirmou que a compra foi só para manter o status de rica da artista.

“Namoral com todo respeito, pra quê? Tipo, eu sei que ela pode e que ricos podem tudo mas sério, chega num ponto que não faz mais tanta diferença assim. Se você já ganhou algum dinheiro na vida você sabe que não tem nada que é tão melhor assim pra valer isso tudo, é só manutenção de status”, escreveu ele no ‘X’, o antigo Twitter.

namoral com todo respeito, pra que? tipo eu sei que ela pode e que ricos podem tudo mas serio, chega num ponto que n faz mais tanta diferença assim se vc ja gannhou algum dinheiro na vida vc sabe que n tem nada que é tao melhor assim pra valer isso tudo, é só manutenção de status https://t.co/yGwlfo9hBN — roque do povão (@rauquetxt) December 4, 2025

Irritada com o comentário, a famosa publicou uma indireta para o rapaz, sem citar nomes.

“A minha vida pertence a mim. Não dou satisfação pra quem nunca reconheceu os próprios erros, pra quem só aponta o dedo ou deseja o meu fracasso. Quem não carrega minhas feridas não tem autoridade sobre os meus passos. No fim a jornada é solo e no fim do fim o caixão é pra um só, sejam felizes”, disparou ela.