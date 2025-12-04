Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Influenciador baiano detona Ludmilla e cantora rebate

A artista deu uma resposta atravessada para o blogueiro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 21:45 h
A artista rebateu o coementário
A artista rebateu o coementário -

Ludmilla se envolveu em uma confusão ao comprar um carro de luxo, no modelo Cadillac Escalade 2026, avaliado em 2,5 milhões de reais. A cantora compartilhou um registro do novo veículo nas redes sociais e foi atacada por um influenciador baiano.

Leia Também:

Bruna Marquezine desabafa sobre amizade com ex-namorados
Ivete Sangalo interage com Daniel Cady após separação
Irmão de Lucas Guimarães é flagrado agredindo namorada; veja vídeo

Conhecido como Hakw, o rapaz afirmou que a compra foi só para manter o status de rica da artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Namoral com todo respeito, pra quê? Tipo, eu sei que ela pode e que ricos podem tudo mas sério, chega num ponto que não faz mais tanta diferença assim. Se você já ganhou algum dinheiro na vida você sabe que não tem nada que é tão melhor assim pra valer isso tudo, é só manutenção de status”, escreveu ele no ‘X’, o antigo Twitter.

Irritada com o comentário, a famosa publicou uma indireta para o rapaz, sem citar nomes.

“A minha vida pertence a mim. Não dou satisfação pra quem nunca reconheceu os próprios erros, pra quem só aponta o dedo ou deseja o meu fracasso. Quem não carrega minhas feridas não tem autoridade sobre os meus passos. No fim a jornada é solo e no fim do fim o caixão é pra um só, sejam felizes”, disparou ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

influenciador baiano Ludmilla

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A artista rebateu o coementário
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A artista rebateu o coementário
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A artista rebateu o coementário
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

A artista rebateu o coementário
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x