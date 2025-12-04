Menu
TUDO EM PAZ?

Bruna Marquezine desabafa sobre amizade com ex-namorados

A atriz comentou sobre a relação pós-término

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 20:27 h
A atriz possui uma lista extensa de exs -

Bruna Marquezine surpreendeu os fãs ao revelar que é a favor da amizade após o fim do namoro. Conhecida por seus namoros com famosos, como o jogador Neymar, o modelo Enzo Celulari, e o ator João Guilherme, a atriz afirmou que não tem problemas em manter uma boa relação com os exs.

O assunto surgiu durante sua participação no podcast “Coisa Nossa”. Na ocasião, a morena respondeu a pergunta feita por uma internauta. “Terminei meu namoro há três meses, mas minha mãe gosta tanto do meu ex, que continua convidando ele para almoçar aqui em casa. O que faço para ela se tocar?”, perguntou a moça.

Sincera, Bruna afirmou que não lidaria muito bem com a situação, pois apesar de cultivar uma boa relação, ela prefere se afastar logo após o término. “Olha, não sei. Acho que iria me incomodar também. Até porque, três meses não é tanto tempo assim, acho que é até um tempo bom para se distanciar da pessoa depois que acaba”, disse ela.

“Sou totalmente a favor de manter amizade, mas acho difícil cultivar uma amizade assim que acaba. Acho que as pessoas precisam se afastar um pouco”, completou a famosa, que recentemente foi flagrada em clima íntimo com o cantor canadense Shawn Mendes.

x