Atriz pornô é presa após fazer tour com ‘ônibus do sexo’

Bonnie Blue foi presa durante sua passagem por Bali, na Indonésia. Conhecida por participar de filmes adultos, a atriz pornô passou pelo país com seu “ônibus do sexo”, utilizado como cenário de suas gravações íntimas.

A loira foi detida devido às rígidas leis do local, onde é proibido produzir, gravar e divulgar conteúdos pornograficos. Vale lembrar que o país é majoritariamente islâmico e possui leis extremamente conservadoras.

De acordo com informações divulgadas pelo canal 9 News Australia, a polícia alegou que o ônibus operava de forma ilegal, pois foi alugado na Indonésia para fins de transporte e se tornou um estúdio nível pornográfico.

Até o momento, Bonnie não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Ela ficou conhecida na mídia após realizar uma gravação íntima com mais de mil homens em cerca de 12 horas.