ENTRETENIMENTO
SINCERA

Influenciadora choca ao revelar cachê para participar de ‘A Fazenda’

A famosa ainda contou detalhes sobre sua participação no reality

Por Franciely Gomes

09/12/2025 - 16:07 h
A blogueira participou da 13ª edição do programa -

O valor do cachê dos participantes de ‘A Fazenda’ ainda é um mistério entre os telespectadores do reality show. Ex-participante do programa, exibido na Record TV, Valentina Francavilla revelou o montante que recebeu pára integrar o time de fazendeiros da 13ª edição.

“Eu vou falar, porque as pessoas têm curiosidade. Na minha época era assim: R$ 70 mil pra entrar. Só que esse dinheiro vai embora, que nem água, porque você vai ficar lá há alguns meses”, disse ela, em entrevista ao podcast ‘Podshape’, apresentado por Juju Salimeni.

A morena ainda explicou que recebia mais dinheiro, de acordo com as propagandas exibidas pelos patrocinadores. “Era o primeiro da Adriane Galisteu e tinha um monte de empresas que patrocinavam. Cada merchandising, a gente recebia R$ 3 mil. Se você ficar uma semana, você vai ganhar uma semana de merchan. Eu fiquei quase três meses. Tive três meses de merchan e mais os das brincadeiras do [Rodrigo] Faro”, completou.

Dopada de remédios

Durante o bate-papo, a moça ainda contou que entrou no programa medicada. Ela afirmou que teve uma consulta com a psiquiatra antes do confinamento e pediu um remédio para cada evento específico.

“Eu fiz uma coisa massa, uma sacada muito inteligente: Entrei medicada. Antes de entrar, eu fui na psiquiatra e falei: ‘Doutora, eu gostaria de um remedinho para ficar calma, um remedinho para quando tiver as provas, um remedinho para dormir, um remedinho para os momentos de estresse”, contou.

“Você não leva na bolsa com você. Você dá para a produção, tem que ter a carta da médica assinada. A médica prescreve os horários. E eles [produção] são super corretos. Cinco horas da tarde, ela chega e fala: ‘Valentina, o seu remédio'”, reforçou.

x