LUTO

Influenciador fitness morre aos 26 anos após luta contra câncer raro

Morte do influenciador foi confirmada em uma rede social

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/12/2025 - 7:44 h
Alessandro Antonicelli tinha 26 anos
Alessandro Antonicelli tinha 26 anos

O influenciador fitness Alessandro Antonicelli, de 26 anos, morreu após uma luta contra um câncer. A morte do italiano foi confirmada por uma nota de pesar publicada no Instagram do jovem no sábado, 5.

“Hoje o mundo está um pouco mais vazio: Ale voou, livre da dor, encontrando a paz que merecia”, inicia a nota. “Sabemos o quanto vocês o amaram e o apoiaram, mas agora pedimos que respeitem este momento doloroso que a família, a namorada e os amigos estão enfrentando”, completa.

Leia Também:

Além disso, nota diz que o projeto de Alessandro focado na luta contra o câncer vai continuar. “Vamos continuar o seu projeto Foda-s* o Câncer com a mesma determinação que ele nos ensinou: é o que ele ia querer e é a forma mais justa de manter seu legado vivo”, destaca.

Alessandro foi diagnosticado com osteossarcoma condroblástico, uma forma rara de um câncer agressivo nos ossos, há cerca de dois anos. Desde então, ele se dedicou a mostrar a intensa rotina de treinos nas redes sociais e a luta contra a doença. Ele chegou a criar uma marca e lançar peças com a logo “Foda-s* o câncer”.

Leia a nota:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 𝗔𝗟𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗖𝗘𝗟𝗟𝗜 (@pettor_ale)

