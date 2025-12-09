Influenciador fitness morre aos 26 anos após luta contra câncer raro

Alessandro Antonicelli tinha 26 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador fitness Alessandro Antonicelli, de 26 anos, morreu após uma luta contra um câncer. A morte do italiano foi confirmada por uma nota de pesar publicada no Instagram do jovem no sábado, 5.

“Hoje o mundo está um pouco mais vazio: Ale voou, livre da dor, encontrando a paz que merecia”, inicia a nota. “Sabemos o quanto vocês o amaram e o apoiaram, mas agora pedimos que respeitem este momento doloroso que a família, a namorada e os amigos estão enfrentando”, completa.

Além disso, nota diz que o projeto de Alessandro focado na luta contra o câncer vai continuar. “Vamos continuar o seu projeto Foda-s* o Câncer com a mesma determinação que ele nos ensinou: é o que ele ia querer e é a forma mais justa de manter seu legado vivo”, destaca.

Alessandro foi diagnosticado com osteossarcoma condroblástico, uma forma rara de um câncer agressivo nos ossos, há cerca de dois anos. Desde então, ele se dedicou a mostrar a intensa rotina de treinos nas redes sociais e a luta contra a doença. Ele chegou a criar uma marca e lançar peças com a logo “Foda-s* o câncer”.

Leia a nota: