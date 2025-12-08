Whindersson Nunes faz confissão surpreendente sobre sexualidade

O humorista falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Whindersson Nunes abriu o coração e fez uma confissão inesperada sobre sua sexualidade. O influenciador revelou que questionou sua preferência amorosa e sexual durante seu tratamento psicológico que realizou nos últimos meses.

“Quando você passa por um momento de internação, você tá bem vulnerável e passa os poderes da sua vida para outras pessoas”, disse ele em entrevista ao podcast Inteligência LTDA.

O humorista afirmou que os pensamentos surgiram após ele admirar um de seus cuidadores. “Eu fui pra casa e deixaram um acompanhamento terapêutico comigo. Um cara de 1,90m, lindo e eu comecei a olhar esse cara diferente”, revelou.

“Porque foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem é difícil de se abrir, a gente não se abre muito pra falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão, eu olhava assim pra ele. Aí o cara reflete”, completou.

Por fim, o ex-marido da cantora Luísa Sonza explicou que o sentimento foi se dissipando aos poucos. “Eu estava na sala em casa e pensando: 'talvez seja isso que seja o problema da minha vida. eu sou gay. Depois pensei: ah, se eu for gay eu vou ter que fazer também o que gay faz'”, concluiu.