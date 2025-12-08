Menu
ENTRETENIMENTO
LUTO

Sandy presta última homenagem a tio que faleceu em acidente

A cantora fez um post nas redes sociais sobre o familiar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/12/2025 - 17:54 h
Sandy disse adeus ao tio
Sandy disse adeus ao tio -

Sandy usou suas redes sociais para prestar uma última homenagem ao tio, Mauri Lima, que faleceu em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em São Paulo, neste domingo, 7. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 8, e relembrou algumas memórias com o familiar.

“Tio, que sua alma seja acolhida no amor e na paz, como você merece. Que Deus cuide de você e ampare sua família”, escreveu ela na legenda da publicação, deixando claro seu apoio aos outros parentes.

Post de Sandy nas redes sociais
Post de Sandy nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

Irmão dos cantores Chitãozinho e Xororó, Mauri estava acompanhado de seu outro irmão, Maurício, que fazia dupla com ele. Os dois estavam retornando de um show em um evento privado na cidade de Curitiba, no Paraná.

Apesar de estar no mesmo veículo do acidente, Maurício não sofreu ferimentos graves e está sendo acompanhado por membros da família. Além de Mauri, técnico dos bastidores de eventos, Douglas Riva, de 48 anos, também morreu.

x