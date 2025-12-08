Maya Massafera revela valor milionário gasto na transição de gênero

Maya Massafera - Foto: Reprodução| Instagram

Maya Massafera chocou a internet ao revelar o valor gasto em suas cirurgias de transição de gênero. A influenciadora participou do programa Sabadou com Virginia, no último sábado,6, no SBT, e comentou sobre o processo.

Ao ser questionada pela apresentadora sobre quanto investiu nas operações, Maya respondeu: "Devo ter gasto na transição quase R$ 5 milhões. Tudo que eu economizei, eu gastei."

Maya contou que, ao iniciar a transição, ficou um período sem trabalhar. Ela começou pelas terapias hormonais em 2023, antes de partir para as cirurgias, tornando pública sua transição apenas em maio de 2024.

“Meu pensamento era: preciso me desafogar, preciso ser feliz. É uma sensação que não tem como explicar para as pessoas. Só sendo uma pessoa trans para entender”, desabafou durante o programa.

A revelação do valor movimentou as redes sociais, e internautas não deixaram de comentar.“Cinco milhões pra ficar esse horror?????”, criticou um usuário.

Outro opinou sobre a cirurgia recente da influenciadora para reduzir a mandíbula: "Julguei horrores, mas pior que ficou um lacre." Um terceiro ironizou: "Como pode ela tirar tantos ossos e não desmontar?"