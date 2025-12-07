Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
LUTO

Ator tem mal súbito e morre durante espetáculo no teatro

Jovem artista interpretava o Gênio do musical de Aladdin quando foi socorrido no palco

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

07/12/2025 - 22:49 h
Vitor Eduardo Dumont Ferreira
Vitor Eduardo Dumont Ferreira

O ator e artista de teatro musical Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de apenas 25 anos, morreu na noite do último sábado, 6, após sofrer um mal súbito.

O incidente ocorreu durante a estreia do espetáculo Aladdin, no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

Vitor, que dava vida ao Gênio de Aladdin, um dos papéis centrais do musical, passou mal ainda no palco enquanto recebia os aplausos do público. Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Osasco foi imediatamente acionada para prestar os primeiros socorros.

O corpo do artista foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) do Instituto Médico Legal (IML) para apuração da causa da morte, que foi considerada súbita e sem causa aparente até o momento.

Trajetória do jovem ator

Formado em Relações Públicas, Vitor iniciou sua carreira artística aos 10 anos e era reconhecido como ator, bailarino e cantor de teatro musical. Ele integrou o elenco de diversas produções, como Quebra-Nozes e Footloose, além de fazer parte da Cia Brasileira de Teatro Musical (CiaBTM).

Em nota, o Studio Clayds Zwing lamentou profundamente a morte do ator e comunicou o cancelamento de todas as sessões do musical em razão do ocorrido. A escola também informou que está prestando suporte à família de Vitor. A Prefeitura de Osasco igualmente lamentou o falecimento e se solidarizou com familiares e amigos.

O velório de Vitor Eduardo Dumont Ferreira será realizado às 7h desta segunda-feira (8/12), no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, em São Paulo. O sepultamento está marcado para as 11h.

