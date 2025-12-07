TRAGÉDIA!
Morre cantor irmão da dupla Chitãozinho e Xororó em acidente de carro
Artista tinha 55 anos e fazia dupla com outro irmão, Maurício
O cantor Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo, 7, após sofrer um acidente de carro no Paraná. O artista tinha 55 anos e fazia dupla com outro irmão, Maurício.
Mauri havia realizado um show em Curitiba, no Paraná, no sábado, 6. O acidente aconteceu por volta das 14h, enquanto ele voltava para casa após o compromisso.
De acordo com as informações, o cantor estava no banco dianteiro da van que transportava sua equipe quando o motorista sofreu um mal súbito, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma carreta na rodovia.
Mauri Lima era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT, e era tio de Sandy e Junior.
