TRAGÉDIA!

Morre cantor irmão da dupla Chitãozinho e Xororó em acidente de carro

Artista tinha 55 anos e fazia dupla com outro irmão, Maurício

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/12/2025 - 19:24 h | Atualizada em 07/12/2025 - 19:43
O cantor Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo, 7, após sofrer um acidente de carro no Paraná. O artista tinha 55 anos e fazia dupla com outro irmão, Maurício.

Mauri havia realizado um show em Curitiba, no Paraná, no sábado, 6. O acidente aconteceu por volta das 14h, enquanto ele voltava para casa após o compromisso.

De acordo com as informações, o cantor estava no banco dianteiro da van que transportava sua equipe quando o motorista sofreu um mal súbito, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma carreta na rodovia.

Mauri Lima era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT, e era tio de Sandy e Junior.

