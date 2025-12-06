Menu
FAMOSOS

Mel Maia fala sobre perda da mãe: "Dias mais difíceis da minha vida”

Atriz compartilhou o desabafo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/12/2025 - 21:30 h
Mel Maia e mãe Debora Maia
Mel Maia e mãe Debora Maia -

Após a morte da mãe, Débora Maia, a atriz Mel Maia se pronunciou pela primeira vez sobre o falecimento. Em uma publicação no Instagram neste sábado,6, ela compartilhou uma declaração emocionante em homenagem à mãe.

“Estes últimos dias têm sido os mais difíceis da minha vida. Passando aqui para agradecer demais cada mensagem de carinho, cada oração e cada pessoa que tem me mandado força e afeto. Isso tem feito toda a diferença para mim e para os meus" , escreveu a atriz.

Mel Maia também contou como está lidando com a perda e agradeceu o apoio dos seguidores e fãs.

"É a presença diária de quem me ama que está me ajudando a levantar a cada dia neste momento difícil, lidando com o luto pela pessoa mais importante da minha vida. Tenho certeza de que minha mãe marcou o coração de cada um que passou pelo seu caminho e deixa um legado de alegria e amor. Muito obrigada. De coração”, finalizou.

A mãe da atriz, Débora Maia, foi encontrada morta no dia 28 de novembro, aos 53 anos, no Rio de Janeiro. De acordo com as informações divulgadas, ela foi localizada em casa, na zona oeste da cidade.

x