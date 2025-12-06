Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

"Limpa a cultura de vocês”: tudo sobre a polêmica de Luciano Huck

Apresentador movimentou as redes sociais com repercusão de vídeo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/12/2025 - 17:11 h
Luciano Huck
Luciano Huck -

Luciano Huck movimentou as redes sociais após polêmica envolvendo povos originários. Imagens dos bastidores das gravações na aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, circularam nas redes sociais e mostraram o apresentador dando orientações aos indígenas, como evitar o uso de celulares e não utilizarem roupas “modernas”.

No vídeo, uma fala de Huck repercutiu negativamente nas redes. Em determinado momento, ele aparece dizendo: “É, limpa a cultura de vocês aí”. Internautas acusaram o apresentador de interferir no visual e na representação do povo local.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assim que o bastidor viralizou, começaram as críticas: “Depois que mandou ‘limpar a cultura deles’ na hora da foto, deu tudo certo para o seu marketing?”, escreveu um internauta. Outro ironizou: “Conseguiram limpar a cultura?”.

Leia Também:

Felipe Prior é absolvido de acusação de estupro por falta de provas
Ex-BBB polêmica expõe vício em álcool e drogas
Advogada da Bahia influencer é indicada a prêmio do TikTok

Luciano Huck se pronuncia

Após a repercussão negativa, Luciano Huck falou sobre o episódio. Em nota enviada ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o apresentador destacou sua relação histórica com diferentes comunidades indígenas.

“Minha relação com as comunidades indígenas no Brasil atravessa décadas. Sou, e sempre serei, defensor dos povos originários, de sua cultura, de sua territorialidade e de sua preservação. Dos Zo’é aos Yanomami, estive pessoalmente em dezenas de terras indígenas ao longo da minha trajetória”, afirmou.

Sobre as imagens em que aparece ao lado da cantora Anitta, Huck explica que os pedidos vistos no vídeo eram orientações da direção de imagem do programa.

“Sobre a imagem em questão, registrada nos bastidores de uma gravação, é importante esclarecer: não se tratou de impor qualquer tipo de limitação cultural ou de consumo. Foi apenas uma decisão de direção de arte, um ajuste pontual dentro do contexto de um set de filmagem, nada além disso”, concluiu.

Líder indígena comenta

O apresentador não foi o único a se manifestar. O líder indígena Kleber Karipuna, coordenador executivo da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), comentou ao Splash UOL que a frase evidencia uma visão distorcida e problemática sobre os povos originários.

“Reflete o estereótipo da grande maioria da sociedade, uma visão romantizada do indígena de 1500, que tem que andar nu, sem tecnologia, sem acesso à academia. É a ideia de que o indígena não pode usar celular, que não pode ter progresso”, disse.

Kleber reforçou ainda que o acesso à tecnologia não descaracteriza a identidade indígena: “Somos sujeitos de direitos. Podemos ter celular, carro, internet, universidade. Isso não nos faz perder a língua, a tradição, a cosmologia”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos luciano huck Povos Indígenas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Huck
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Luciano Huck
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Luciano Huck
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Luciano Huck
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x