Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO!

Advogada da Bahia influencer é indicada a prêmio do TikTok

Premiação da plataforma reconhece as melhores iniciativas e conteúdos do ano

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/12/2025 - 18:44 h
Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos
Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos -

A Bahia está sendo representada no TikTok Awards 2025. A advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos, nascida em São Paulo, mas criada e residente no estado desde a infância, é finalista na categoria “Aprenda TikTok”, levando o talento baiano a uma das maiores redes sociais da atualidade.

Janaina é conhecida nas redes por seus conteúdos criativos sobre direito, nos quais ensina sobre leis, além dos direitos e deveres de empregados e empregadores. Em entrevista ao Portal A TARDE, a advogada explicou como desenvolveu um conteúdo acessível ao público das redes sociais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O diferencial do meu conteúdo é justamente ser simples e, ao mesmo tempo, profundo. Direto ao ponto, sem modinha, só conteúdo útil para a vida de qualquer pessoa em idade ativa”, afirmou.

Leia Também:

Namorado de ex-BBB, ídolo do Corinthians engravida influenciadora
Atriz pornô é presa após fazer tour com ‘ônibus do sexo’
A mansão dos sonhos: casa luxuosa no condomínio de Virginia chama atenção

Ao ser questionada sobre como pretende continuar impactando o público, Janaina destacou a importância do acesso à informação.

“Quero levar mais vídeos, mais projetos e mais educação simples e prática, para que as pessoas possam trabalhar com segurança, evitar injustiças e tomar decisões melhores. Meu compromisso é continuar mostrando que informação muda vidas”, disse.

Acesso à informação jurídica

A advogada reforça que seu objetivo é democratizar o conhecimento sobre direitos: “Hoje, um vídeo de 1 minuto pode mudar a vida de alguém”.

Ela explica como o acesso fácil e acessível à informação impacta jovens, adolescentes e adultos que não conhecem seus direitos e que estão constantemente conectados às redes sociais.

“Esse é o poder do conteúdo educativo: ele empodera. Para muita gente que nunca teria acesso a um advogado, o TikTok virou a porta de entrada para aprender, se proteger e exigir o que é justo”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Janaina Bastos | Advogada Trabalhista (@janainabastos)

TikTok Awards 2025

O TikTok Awards Brasil é a premiação oficial da plataforma, que reconhece as melhores iniciativas e conteúdos do ano. Em 2025, o evento acontece no dia 11 de dezembro, com 11 categorias.

Ao falar sobre a indicação, Janaina descreveu o reconhecimento como uma grande conquista que impulsiona seu trabalho. “É como se cada seguidor meu estivesse ali comigo, dizendo: ‘Seu trabalho faz diferença’. Para mim, essa indicação é a prova de que educação e informação têm força”, ressalta.

Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos
Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos | Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

advogada tik tok

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Advogada e criadora de conteúdo Janaina Bastos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x