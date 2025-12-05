Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
SINCERA

Ex-BBB polêmica expõe vício em álcool e drogas

A influenciadora falou abertamente sobre seus vícios

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 22:07 h
A famosa deu o que falar na web
A famosa deu o que falar na web

Vanessa Lopes surpreendeu os fãs ao revelar que já foi viciada em álcool e drogas ilícitas. Conhecida por participar do BBB 24, que consagrou o baiano Davi Brito como campeão, a influenciadora sofreu um surto psicótico durante o programa.

O relato dos vícios foi feito em seu novo livro, chamado ‘Vanessa Lopes: A Dança da Vida nas Redes’. A obra também cita o diagnóstico do transtorno de bipolaridade da moça, que passou por um tratamento psiquiátrico.

Em entrevista à CNN, ela comentou brevemente sobre os vícios. “Às vezes buscamos nas substâncias uma forma de preencher alguma dor interna… tudo começou antes da fama, só se intensificou”, disparou.

Por fim, Vanessa afirmou que teve apoio de um profissional de saúde para escrever o livro. “Chegamos à conclusão de que escrever um livro seria o melhor caminho… queríamos explicar também o lado científico, com a psicologia e tudo mais”, completou.

x