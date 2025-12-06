Menu
SEM SEXO!

Grazi Massafera revela estar em celibato voluntário; entenda

Declarações que surpreenderam os internautas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/12/2025 - 18:55 h
Grazi Massafera em Tres Graças
Grazi Massafera em Tres Graças -

Grazi Massafera deu declarações que surpreenderam os internautas. A atriz, que estreiou na nova novela da Globo, "Três Graças", voltou aos holofotes por interpretar uma personagem marcada pela sensualidade provocante. Em entrevista, ela também abriu o jogo sobre aspectos íntimos de sua vida sexual.

No podcast Foquinha Entrevista, Grazi comentou que acredita que o desejo sexual teria um certo “prazo de validade” e explicou que pretende aproveitar sua libido enquanto pode, antes da chegada da menopausa.

“Deixa eu fazer minhas coisinhas, deixa eu coisar em paz. Sou mulher, sou saudável, tenho a libido lá em cima, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, deixa eu aproveitar”, declarou.

A atriz já havia mencionado nas redes sociais que está praticando o chamado “volcel”, termo que significa voluntary celibate, ou seja, celibatário por vontade própria. “Um ano estou fazendo nessa modalidade”, escreveu ela em um comentário no Instagram, citando ainda a cantora Rosalía, também adepta da prática.

Opinião dos internautas

As declarações de Grazi movimentaram as redes sociais e reacenderam debates sobre a libido feminina com o passar da idade.

“Se até a Grazi Massafera, que é uma tremenda gostosa, está no celibato… quem sou eu pra não ficar também?”, ironizou um internauta. Outro comentou: “Se a Grazi Massafera está há um ano no celibato, meus 18 meses não são nada”.

