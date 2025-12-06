Grazi Massafera revela estar em celibato voluntário; entenda

Grazi Massafera em Tres Graças - Foto: Reprodução| TV Globo

Grazi Massafera deu declarações que surpreenderam os internautas. A atriz, que estreiou na nova novela da Globo, "Três Graças", voltou aos holofotes por interpretar uma personagem marcada pela sensualidade provocante. Em entrevista, ela também abriu o jogo sobre aspectos íntimos de sua vida sexual.

No podcast Foquinha Entrevista, Grazi comentou que acredita que o desejo sexual teria um certo “prazo de validade” e explicou que pretende aproveitar sua libido enquanto pode, antes da chegada da menopausa.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Deixa eu fazer minhas coisinhas, deixa eu coisar em paz. Sou mulher, sou saudável, tenho a libido lá em cima, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, deixa eu aproveitar”, declarou.

A atriz já havia mencionado nas redes sociais que está praticando o chamado “volcel”, termo que significa voluntary celibate, ou seja, celibatário por vontade própria. “Um ano estou fazendo nessa modalidade”, escreveu ela em um comentário no Instagram, citando ainda a cantora Rosalía, também adepta da prática.

Opinião dos internautas

As declarações de Grazi movimentaram as redes sociais e reacenderam debates sobre a libido feminina com o passar da idade.

“Se até a Grazi Massafera, que é uma tremenda gostosa, está no celibato… quem sou eu pra não ficar também?”, ironizou um internauta. Outro comentou: “Se a Grazi Massafera está há um ano no celibato, meus 18 meses não são nada”.