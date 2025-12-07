Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
CONFUSÃO

Influenciador baiano é retirado de avião 2 vezes e alega “humilhação"

Casal afirmou ter sido impedido de viajar mesmo após cumprir todos os procedimentos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/12/2025 - 17:50 h
O influenciador baiano Tiago Souza, marido da também influenciadora Sheila Matos, mais conhecida como "Sheuba", relatou ter vivido um grande transtorno no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no último sábado, 6, enquanto tentava embarcar com a esposa.

O casal, que chegou ao terminal ainda nas primeiras horas da manhã, afirmou ter sido impedido de viajar mesmo após cumprir todos os procedimentos de embarque e aguardar por horas no local.

Entenda

De acordo com Tiago, eles estavam no aeroporto desde 6h da manhã, aguardando um voo programado para 16h. A situação começou a se complicar quando, mesmo após o despacho das malas e a liberação preliminar da segurança, foram informados de que não poderiam seguir viagem. Em vídeos publicados nos stories, o influenciador descreveu a frustração:

“Despachamos a bagagem às 13h. A funcionária não perguntou sobre relógio, só sobre notebook e carregador portátil. Nosso voo era às 16h, e só avisaram às 15h15 que a gente ia perder o voo”, contou.

Segundo ele, após a confusão inicial, a equipe de segurança ainda autorizou o embarque — mas o alívio durou pouco. Tiago relatou que, já dentro da aeronave, foi retirado duas vezes para uma nova inspeção da mala.

“Me tiraram do avião pela segunda vez. A mala passou duas vezes, e mesmo assim me tiraram de novo. A equipe da Gol me tirou do avião para ver a mala outra vez. Estou aqui desde as 6h, vou sair daqui depois de dez horas?”, reclamou.

Clima tenso

O influenciador afirmou ainda que o clima ficou mais tenso quando um funcionário do aeroporto teria sugerido acionar a Polícia Federal, o que ele diz ter interpretado como uma forma de intimidação.

“O cara falou que ia chamar a polícia. Chamar a polícia por quê? Eu sou ladrão? Não tem ladrão aqui, não. Você falou que ia chamar a Polícia Federal pra mim… Eu vou ter que voltar pro voo com a cara de abestalhado. Foi humilhação mesmo”, desabafou.

Na sequência, ambos informaram que já estão em casa, apesar de todo desconforto.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Tiago Souza (@tiagosouzacs)

x