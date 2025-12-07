FAMOSOS
MC Cabelinho sofre tentativa de assalto no Pelourinho e elogia Salvador
Situação ocorreu após a apresentação do cantor em um show na capital baiana
Visitando a capital baiana, o cantor carioca MC Cabelinho contou em suas redes sociais, neste domingo, 7, que foi vítima de uma tentativa de assalto no Pelourinho, que fica no Centro Histórico de Salvador.
“Tentaram até levar meu cordão. Olha para o meu pescoço como é que está”, comentou o artista.
A situação ocorreu após a apresentação do cantor em um show de trap em Salvador. No momento do episódio, ele deixava um evento da banda Olodum, que estava lotado.
Leia Também:
Mesmo após a tentativa de assalto, o cantor comentou que tem gostado de passear pela capital baiana: “Muito bom! Muito bom, Salvador”. O artista carioca ainda foi visto tomando cerveja e caminhando pelo Centro Histórico.
Veja:
e o mc cabelinho que ia perder o cordão de ouro no pelourinho aqui em salvador kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/GKCVxMPoTY— ramon (@ramonramos_) December 7, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes