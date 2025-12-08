Imagens mostram acidente que matou irmão de Chitãozinho e Xororó; veja

Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, faleceu neste domingo - Foto: Reprodução| Redes sociais

O cantor Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, faleceu neste domingo, 8, após sofrer um acidente de carro em Miracatu, no interior de São Paulo. As imagens do acidente circulam pelas redes sociais e têm chocado a internet pela gravidade da colisão que tirou a vida do artista.

Mauri havia realizado um show em Curitiba, no sábado, 6. O acidente ocorreu por volta das 14h, enquanto ele retornava para casa após o compromisso.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da concessionária Autopista, a batida envolveu três veículos: um caminhão, uma caminhonete e a van em que o cantor estava. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas, cinco com ferimentos leves e moderados.

O artista tinha 55 anos, era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT, e fazia dupla com o irmão Maurício.

Chitãozinho e Xororó se pronunciam

Os cantores se manifestaram pela primeira vez sobre a morte do irmão nas redes sociais e confirmaram o falecimento por meio de uma nota oficial.

“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro”, diz o comunicado.

A nota ainda atualiza o estado de Maurício, que também estava na van, e agradece o apoio dos fãs neste momento de dor.

“O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor”, conclui.

Veja: