TRAGÉDIA!
Imagens mostram acidente que matou irmão de Chitãozinho e Xororó; veja
Artista faleceu após sofrer um acidente de carro
O cantor Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, faleceu neste domingo, 8, após sofrer um acidente de carro em Miracatu, no interior de São Paulo. As imagens do acidente circulam pelas redes sociais e têm chocado a internet pela gravidade da colisão que tirou a vida do artista.
Mauri havia realizado um show em Curitiba, no sábado, 6. O acidente ocorreu por volta das 14h, enquanto ele retornava para casa após o compromisso.
De acordo com informações da concessionária Autopista, a batida envolveu três veículos: um caminhão, uma caminhonete e a van em que o cantor estava. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas, cinco com ferimentos leves e moderados.
Leia Também:
O artista tinha 55 anos, era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna, do SBT, e fazia dupla com o irmão Maurício.
Chitãozinho e Xororó se pronunciam
Os cantores se manifestaram pela primeira vez sobre a morte do irmão nas redes sociais e confirmaram o falecimento por meio de uma nota oficial.
“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro”, diz o comunicado.
A nota ainda atualiza o estado de Maurício, que também estava na van, e agradece o apoio dos fãs neste momento de dor.
“O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor”, conclui.
Veja:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes