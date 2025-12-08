Cantor Leonardo é internado em Goiânia e esposa revela motivo

Cantor Leonardo - Foto: Reprodução| Instagram

O cantor Leonardo foi internado nesta segunda-feira, 8, no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Nas redes sociais, a esposa do artista, Poliana Rocha, compartilhou imagens dele em uma cama de hospital.

Nas fotos, o cantor aparece recebendo soro na veia, e o motivo da internação foi revelado pela influenciadora. “Será que é ressaca? Não! Ele teve um quadro de diarreia e acabou ficando desidratado”, explicou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda nas redes sociais, Poliana mostrou o momento em que acompanhava o marido até o hospital: “Acompanhando o marido”.

Nos perfis do cantor, fãs deixaram mensagens de carinho e preocupação. “Melhoras, Leonardo”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Infelizmente, não tem mais idade para ficar na bebedeira”.