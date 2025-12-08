É GRAVE?
Cantor Leonardo é internado em Goiânia e esposa revela motivo
Informação foi divulgada nas redes sociais
O cantor Leonardo foi internado nesta segunda-feira, 8, no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Nas redes sociais, a esposa do artista, Poliana Rocha, compartilhou imagens dele em uma cama de hospital.
Nas fotos, o cantor aparece recebendo soro na veia, e o motivo da internação foi revelado pela influenciadora. “Será que é ressaca? Não! Ele teve um quadro de diarreia e acabou ficando desidratado”, explicou.
Leia Também:
Ainda nas redes sociais, Poliana mostrou o momento em que acompanhava o marido até o hospital: “Acompanhando o marido”.
Nos perfis do cantor, fãs deixaram mensagens de carinho e preocupação. “Melhoras, Leonardo”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Infelizmente, não tem mais idade para ficar na bebedeira”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes