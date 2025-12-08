Luciano Huck impõe regra inusitada para festa com atores globais

O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso - Foto: Reprodução | Instagram

Luciano Huck resolveu fazer uma festa particular após o fim do quadro ‘Dança dos Famosos’, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. O apresentador organizou um evento em sua mansão, juntamente com a esposa Angélica, e impôs uma regra inusitada para os convidados globais.

Segundo informações divulgadas no perfil do influenciador Álvaro, um dos convidados do evento, o famoso proibiu o uso de celulares durante a celebração. Em um registro, publicado pelo rapaz antes de entrar no imovel, é possível notar uma placa alertando o público sobre a regra.

“Bem vindos a nossa casa. A partir daqui, sem fotos, sem redes sociais. Vamos guardar memórias”, diz a mensagem, com o desenho de um potinho de corações desenhado no card.

O pedido foi prontamente atendido pelos convidados, que não compartilharam nenhum registro no local. Dentre a lista extensa de famosos presentes estavam Fernanda Paes Leme, Rodrigo Faro, Catia Fonseca, Richarlyson, Lucas Leto, Tereza Seiblitz, David Junior, Duda Santos e Gracyanne Barbosa.