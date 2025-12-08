Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REGRA CLARA

Luciano Huck impõe regra inusitada para festa com atores globais

A festa contou com a participação de diversos globais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/12/2025 - 15:10 h
O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso
O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso -

Luciano Huck resolveu fazer uma festa particular após o fim do quadro ‘Dança dos Famosos’, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. O apresentador organizou um evento em sua mansão, juntamente com a esposa Angélica, e impôs uma regra inusitada para os convidados globais.

Segundo informações divulgadas no perfil do influenciador Álvaro, um dos convidados do evento, o famoso proibiu o uso de celulares durante a celebração. Em um registro, publicado pelo rapaz antes de entrar no imovel, é possível notar uma placa alertando o público sobre a regra.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cantor Leonardo é internado em Goiânia e esposa revela motivo
Maya Massafera revela valor milionário gasto na transição de gênero
Imagens mostram acidente que matou irmão de Chitãozinho e Xororó; veja

“Bem vindos a nossa casa. A partir daqui, sem fotos, sem redes sociais. Vamos guardar memórias”, diz a mensagem, com o desenho de um potinho de corações desenhado no card.

Pedido de Luciano Huck aos convidados
Pedido de Luciano Huck aos convidados | Foto: Reprodução | Instagram

O pedido foi prontamente atendido pelos convidados, que não compartilharam nenhum registro no local. Dentre a lista extensa de famosos presentes estavam Fernanda Paes Leme, Rodrigo Faro, Catia Fonseca, Richarlyson, Lucas Leto, Tereza Seiblitz, David Junior, Duda Santos e Gracyanne Barbosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

luciano huck TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O famoso organizou uma festa de despedida do quadro famoso
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x