Gusttavo Lima abre o jogo sobre candidatura à presidência do Brasil
O cantor está sendo apontado como um dos nomes que disputarão o cargo
Por Franciely Gomes
Gusttavo Lima voltou a falar sobre sua possível candidatura à presidência do Brasil nas próximas eleições. Cotado como um dos nomes que devem disputar o cargo em 2016, o cantor sertanejo afirmou que seu foco está na música e não pretende se desviar dele.
“E candidato, não [vai ser]?”, perguntou o apresentador Leo Dias, durante o programa ‘Melhor da Tarde’, da Band. “[Estou] 100% focado na música”, disparou o artista, que é casado com a modelo Andressa Suita.
Questionado sobre seu apoio a algum candidato, assim como fez com Jair Bolsonaro em 2022, Gusttavo reforçou que não pretende se envolver com política durante as eleições presidenciais de 2026.
“É igual te falei, estou 100% focado na música, em minha carreira. A gente não sabe como vai ser o ano que vem, mas sempre estive aqui para todos meus fãs. Minha preocupação é: eu saí de lá, e tem muita gente lá ainda. Eu faço o que posso, você sabe do meu trabalho social”, disparou.
“Eu quero continuar conquistando os corações, os votos dos meus fãs (risos). Eu tenho muitos amigos na política. O que a política me trouxe de bom foi tentar resolver assuntos do meu dia a dia, dos meus fãs. É muito importante, não só o papel da música, mas de falar e representar as pessoas que a gente gosta, essas pessoas que nos prestigiam”, concluiu.
