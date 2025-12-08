Menu
AMOR DE IRMÃO

Xororó se manifesta sobre morte do irmão; confira homenagem

O cantor prestou sua última homenagem ao irmão

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/12/2025 - 19:40 h
O artista homenageou o irmão -

Xororó usou suas redes sociais para se manifestar sobre a morte de Mauri Lima, seu irmão. O cantor sertanejo fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 8, e lamentou a partida precoce do familiar, que faleceu durante um acidente de trânsito em São Paulo.

“Irmão! Que o nosso Pai, nossa Mãe e nossa irmã, te recebam com muita luz! Que Deus ilumine a sua companheira de tantos anos e seus filhos para que eles consigam entender a dádiva que é viver! Nós, os manos, vamos sentir muita falta do nosso caçula! Vai em paz!”, escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Xororó (@xororooficial)

Dupla de Xororó, Chitãozinho também falou sobre o ocorrido e publicou uma mensagem para o irmão. “Descanse em paz meu irmão. Que Deus te receba de braços abertos”, disparou ele.

O acidente

Mauri Lima sofreu o acidente na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, após retornar de um show realizado em Curitiba, no Paraná. O artista estava acompanhado do irmão, Maurício, que fazia dupla sertaneja com ele e sofreu apenas ferimentos leves.

Além deles, o técnico de bastidores Douglas Riva também estava presente no veículo e faleceu. Ao todo, 10 pessoas estavam na van, que colidiu na traseira de uma carreta após o motorista sofrer um mal súbito e perder o controle.

Tags:

Chitãozinho Chitãozinho e Xororó mauri lima Xororó

Ver todas

