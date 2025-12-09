CRIME?
Atriz pornô é presa por gravação sexual com 17 homens
Ela pode pegar até 15 anos de pena
Por Luiza Nascimento
A criadora de conteúdo adulto Bonnie Blu foi presa, na última sexta-feira, 5, em Bali, famosa ilha da Indonésia. Ela teria incentivado homens a manter relações sexuais com ela para gravação, o que é proibido no país.
Blu foi detida com os 17 rapazes, suspeitos de violar a lei antipornografia indonésia. A inglesa teve seu passaporte retido pelas autoridades locais, segundo o site australiano News.
Conso seja considerada culpada, ela e pode pegar uma pena de 15 anos de prisão e pagar um multa de até 6 bilhões de rupias, o que equivale a R$ 2 milhões. Durante as investigações, a atriz responde em liberdade.
Leia Também:
Quem é Bonnie Blu?
A atriz pornô ficou famosa após realizar uma maratona sexual, transando com 1.057 homens em 12h.
Ela já havia sido expulsa da Austrália e teve o visto cancelado por afirmar que planejava "atacar" estudantes durante uma viagem de formatura.
Lei antipornografia da Indonésia
A Indonésia proíbe imagens, gestos ou declarações que possam ser considerados pornográficos.
A legislação criminaliza a produção, importação, exportação, divulgação, venda e posse de material sexual explícito.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes