FIM DE UMA ERA?
Juliette anuncia pausa na carreira e faz desabafo
A campeã do BBB 21 falou abertamente sobre os novos passos
Por Franciely Gomes
Juliette surpreendeu os fãs ao anunciar que fará uma pausa na carreira de cantora. Campeã do BBB 21, a influenciadora afirmou que estava tratando a música como obrigação e não como algo que ama, tornando o ofício menos prazeroso.
“Eu amo música. Tenho uma paixão por música. Ela me traduz muito. Mas a música estava virando obrigação, não amor. Quando lancei o último [álbum], notei que estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz”, disse ela em entrevista ao podcast Bonita de Pele.
“Para mim, música é felicidade e leveza. Falei: 'peraí. Tenho que ressignificar isso'. Não estava dando conta de me entregar à música, e não estava me sentindo feliz. Aí dei uma segurada. Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem”, reforçou.
Novos planos
Durante o bate-papo, Juliette também revelou que está se dedicando ao seu novo projeto: uma marca de maquiagens. A famosa afirmou que o nome da empresa já estava registrado há cerca de 2 anos, mas só ganhou forma agora.
“Estou contando porque eu sou ansiosa, não deveria. Faço inúmeras coisas, mas hoje as principais são as minhas publicidades, o Saia Justa e a minha marca de maquiagem. É a tríade, hoje, da minha rotina”, disparou.
Por fim, a ex-BBB confessou que estava adoecendo com quantidade excessiva de trabalho. “Estou tentando melhorar, porque eu estava quase adoecendo de tanto trabalho. Eu sou metódica. É muita reunião, muito mais burocracia do que glamour”, concluiu.
