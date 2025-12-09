Menu
ENTRETENIMENTO
FIM DE UMA ERA?

Juliette anuncia pausa na carreira e faz desabafo

A campeã do BBB 21 falou abertamente sobre os novos passos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/12/2025 - 18:34 h
A famosa revelou seus novo planos de carreira -

Juliette surpreendeu os fãs ao anunciar que fará uma pausa na carreira de cantora. Campeã do BBB 21, a influenciadora afirmou que estava tratando a música como obrigação e não como algo que ama, tornando o ofício menos prazeroso.

“Eu amo música. Tenho uma paixão por música. Ela me traduz muito. Mas a música estava virando obrigação, não amor. Quando lancei o último [álbum], notei que estava ficando muito mais pressionada, sisuda e triste do que feliz”, disse ela em entrevista ao podcast Bonita de Pele.

“Para mim, música é felicidade e leveza. Falei: 'peraí. Tenho que ressignificar isso'. Não estava dando conta de me entregar à música, e não estava me sentindo feliz. Aí dei uma segurada. Quando eu voltar, vai ser com propósito, com uma coisa que me faça feliz e bem”, reforçou.

Novos planos

Durante o bate-papo, Juliette também revelou que está se dedicando ao seu novo projeto: uma marca de maquiagens. A famosa afirmou que o nome da empresa já estava registrado há cerca de 2 anos, mas só ganhou forma agora.

“Estou contando porque eu sou ansiosa, não deveria. Faço inúmeras coisas, mas hoje as principais são as minhas publicidades, o Saia Justa e a minha marca de maquiagem. É a tríade, hoje, da minha rotina”, disparou.

Por fim, a ex-BBB confessou que estava adoecendo com quantidade excessiva de trabalho. “Estou tentando melhorar, porque eu estava quase adoecendo de tanto trabalho. Eu sou metódica. É muita reunião, muito mais burocracia do que glamour”, concluiu.

x