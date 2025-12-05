Menu
LANÇAMENTO

Anitta lança EP e explica falta de ensaio de verão em Salvador

O álbum conta com participações especiais de outros artistas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 16:40 h | Atualizada em 05/12/2025 - 17:20
A artista anunciou o lançamanto nas redes sociais
A artista anunciou o lançamanto nas redes sociais -

Anitta já deu a largada para sua maratona de Carnaval. A cantora lançou o EP “Ensaios da Anitta” nesta quinta-feira, 4, com seis faixas, de diversos ritmos diferentes, que são focadas na curtição e energia da festa de rua mais popular do mundo.

As canções inéditas foram incluídas em um álbum com o mesmo nome, lançado em 2024 em todas as plataformas digitais. Em entrevista sobre o lançamento, a artista explicou que pretende criar uma tradição e incluir novos hits todos os anos.

“A ideia é que, ano após ano, a gente vá alimentando esse projeto, transformando em um mega disco carnavalesco, sabe? “Meu carnaval é feito de muitos ritmos e influências diferentes, vocês sabem. As novas músicas celebram essa riqueza toda. As batidas vão do funk ao tecnomelody, do piseiro à música eletrônica. Puro suco da festa mais brasileira do mundo”, disse ela.

Participações especiais

Dentre convidados para o álbum estão Pabllo Vittar, Marina Sena, Felipe Amorim, Viviane Batidão e Nattan, artistas de gêneros variados, celebrando a diversidade musical do Brasil.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Uma das canções mais faladas é “Só Pra Tu”, parceria de Anitta com Viviane Batidão, que teve um trecho divulgado pela própria ‘Poderosa’ em seu perfil do TikTok e possui um refrão explícito, falando sobre sexo.

Conhecida como a Rainha do Tecnomelody, Viviane afirmou que está realizando um sonho ao gravar uma música com Anitta. “Gravar uma música com a Anitta foi um sonho realizado. ‘Só pra Tu’ une o tecnomelody e o pop do jeitinho que eu imaginava”, afirmou.

Ensaios da Anitta

Vale lembrar que a famosa rodará o Brasil com o seu tradicional ‘Ensaio da Anitta’, entre os meses de janeiro e fevereiro, cantando os hits do EP e alguns de seus maiores sucessos. Entretanto, Salvador não está na lista de cidades, o que gerou muitos comentários nas redes sociais.

“A gente já vai tá lá [em Salvador] com o bloco. Não matem o Renan [o irmão dela], gente, por favor. Ele ama vocês, faz tudo pensando em vocês. Ama a Bahia. A gente só pensou que já vai tá lá com o bloco [no carnaval], como sempre estamos todo ano, e tinham outros lugares com mais presença do público, né?”,, disse ela em seu perfil do Instagram.

Apesar da ausência da capital baiana, a artista passará por lá durante o carnaval, no dia 13 de fevereiro, com o ‘Bloco da Anitta’, que é gratuito e sem cordas, arrastando uma multidão de fãs e admiradores.

Confira a agenda completa:

Ensaios da Anitta 2026

  • 10/01 - Belém (Pará)
  • 11/01 - Fortaleza (Ceará)
  • 17/01 - Recife (Pernambuco)
  • 18/01 - Brasília (Distrito Federal)
  • 20/01 - Rio de Janeiro
  • 24/01 - Campinas (São Paulo)
  • 25/01 - Rio de Janeiro
  • 31/01 - Curitiba (Paraná)
  • 01/02 - Ribeirão Preto (São Paulo)
  • 07/02 - Belo Horizonte (Minas Gerais)
  • 08/02 - São Paulo

Bloco da Anitta 2026

  • 13/02 - Salvador
  • 14/02 - São Luís
  • 21/02 - Rio de Janeiro

