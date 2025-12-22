Filho de Viih Tube sofre acidente e precisa passar por cirurgia

Caçula de Viih Tube e Eliezer precisou ser internado às pressas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho caçula de Viih Tube e Eliezer, Ravi, de um ano, precisou ser internado às pressas e passou por uma cirurgia após sofrer uma queimadura de segundo grau na mão. Segundo a influenciadora, o acidente aconteceu quando o bebê encostou a mão no motor de um buggy.

A criança foi levada imediatamente ao hospital e passou por uma cirurgia de desbridamento, procedimento indicado para remover a pele que foi atingida pela queimadura. Ela também compartilhou imagens da queimadura sofrida pelo filho, que estava se recuperando no quarto do hospital com bandagens no ferimento da mão.

A internação aconteceu um dia após Viih e Eliezer celebrarem um ano da alta hospitalar de Ravi, que enfrentou complicações de saúde ainda recém-nascido.

A ex-BBB fez um desabafo emocionado e relatou que precisou voltar ao mesmo centro cirúrgico que marcou um período difícil de sua vida. “Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui. Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim. Obrigada, meu Deus, por cada livramento”, completou.