Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALBA

DJ Alok receberá maior honraria da Alba; saiba o motivo

Homenagem foi aprovada em acordo entre lideranças na última sessão antes do recesso

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/12/2025 - 10:29 h | Atualizada em 23/12/2025 - 10:47
DJ Alok
DJ Alok -

Um acordo entre as lideranças da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) permitiu a aprovação de um pacote de projetos de autoria parlamentar na segunda-feira, 22, quando foi realizada a última sessão ordinária da Casa antes do recesso.

Entre as proposições aprovadas está um projeto de resolução do deputado estadual Laerte do Vando (Pode) que concede a Comenda Dois de Julho ao DJ Alok, de 34 anos, natural de Goiânia (GO).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em mensagem enviada ao Legislativo baiano, o parlamentar justificou a concessão da maior honraria da Casa ao artista pelo fato de ele ter escolhido o sertão baiano para sediar o que considera seu principal projeto de ajuda humanitária, o Vila Esperança.

"Na cidade de Canudos, o artista criou o projeto Vila da Esperança, que tem como objetivo acolher famílias da comunidade rural de Rio do Vigário que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Entre as ações desenvolvidas estão a construção de casas e a perfuração de poços de água potável", afirmou Laerte.

Projeto Vila Esperança
Projeto Vila Esperança | Foto: Divulgação/Instituto Alok

Segundo dados do Instituto Alok, atualmente são distribuídos 40 litros de água por dia às famílias da região. Além disso, o projeto já beneficiou diversas famílias com moradias de alvenaria.

Leia Também:

Ivana faz balanço e celebra ano da Alba: “Sensação de dever cumprido”
Alba ignora Justiça e aprova indicação de Josias Gomes ao TCE

Outro ponto que, segundo Laerte do Vando, aproxima Alok da Bahia é o fato de ele ter passado parte da juventude no estado.

Os pais do artista, precursores do gênero musical psy trance no Brasil, foram idealizadores do Universo Paralello, festival anual de música eletrônica realizado na Praia do Pratigi.

Entrega de casas em Canudos
Entrega de casas em Canudos | Foto: Instituto Alok

Entenda

A Comenda Dois de Julho é concedida a personalidades, instituições ou entidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado serviços relevantes ao estado da Bahia e à sociedade.

Com a aprovação da homenagem em plenário, a expectativa é que uma sessão especial para a entrega do título ao DJ Alok seja marcada para o próximo ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Alok Assembleia Legislativa da Bahia Bahia Cultura Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
DJ Alok
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

DJ Alok
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

DJ Alok
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

DJ Alok
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x