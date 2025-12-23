DJ Alok receberá maior honraria da Alba; saiba o motivo

DJ Alok - Foto: Divulgação

Um acordo entre as lideranças da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) permitiu a aprovação de um pacote de projetos de autoria parlamentar na segunda-feira, 22, quando foi realizada a última sessão ordinária da Casa antes do recesso.

Entre as proposições aprovadas está um projeto de resolução do deputado estadual Laerte do Vando (Pode) que concede a Comenda Dois de Julho ao DJ Alok, de 34 anos, natural de Goiânia (GO).

Em mensagem enviada ao Legislativo baiano, o parlamentar justificou a concessão da maior honraria da Casa ao artista pelo fato de ele ter escolhido o sertão baiano para sediar o que considera seu principal projeto de ajuda humanitária, o Vila Esperança.

"Na cidade de Canudos, o artista criou o projeto Vila da Esperança, que tem como objetivo acolher famílias da comunidade rural de Rio do Vigário que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Entre as ações desenvolvidas estão a construção de casas e a perfuração de poços de água potável", afirmou Laerte.



Projeto Vila Esperança | Foto: Divulgação/Instituto Alok

Segundo dados do Instituto Alok, atualmente são distribuídos 40 litros de água por dia às famílias da região. Além disso, o projeto já beneficiou diversas famílias com moradias de alvenaria.

Outro ponto que, segundo Laerte do Vando, aproxima Alok da Bahia é o fato de ele ter passado parte da juventude no estado.

Os pais do artista, precursores do gênero musical psy trance no Brasil, foram idealizadores do Universo Paralello, festival anual de música eletrônica realizado na Praia do Pratigi.

Entrega de casas em Canudos | Foto: Instituto Alok

Entenda

A Comenda Dois de Julho é concedida a personalidades, instituições ou entidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado serviços relevantes ao estado da Bahia e à sociedade.

Com a aprovação da homenagem em plenário, a expectativa é que uma sessão especial para a entrega do título ao DJ Alok seja marcada para o próximo ano.