Ivana faz balanço e celebra ano da Alba: “Sensação de dever cumprido”

Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba. - Foto: Anderson Ramos / Ag. A TARDE

A deputada Ivana Bastos (PSD) fez um balanço positivo de seu primeiro ano na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A última sessão de 2025 da Casa aconteceu nesta segunda-feira, 22, na qual foram aprovadas, entre outras matérias, as indicações de Otto Filho (PSD) e Josias Gomes (PT) para os cargos de conselheiros do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA), o orçamento do governo para o ano de 2026 e projetos de deputados.

Em conversa com a imprensa, Ivana destacou que a Alba encerrou o ano deixando a pauta limpa, sem nenhum projeto pendente para aprovação em 2026.

“Aprovamos hoje 98 proposições, entre títulos, comendas, utilidades públicas, projetos de executivo, projetos de deputados e o orçamento no primeiro e segundo turno. Estamos terminando o ano com a sensação de dever cumprido. O propósito nosso de trazer projetos de deputados para plenário, nós fizemos durante o ano, encerramos limpando toda a pauta. Não temos nenhum projeto de deputado em pauta, não temos nenhum projeto do executivo, então é agradecer os 62 deputados desta casa. Todos os deputados da bancada da situação, como da bancada da oposição, se fizeram presente, foram corretos, foram leais, foram amigos durante esse ano todo. Então a minha palavra aqui a todos os deputados é gratidão”, disse a deputada.

Para 2026, Ivana projetou um ano intenso, apesar das atenções dos deputados divididas por conta das eleições. Os trabalhos na Alba retornam no dia 3 de fevereiro, às 10 horas da manhã.

“Eu acredito que no primeiro semestre nós teremos muita movimentação aqui na Casa, é esse o nosso propósito. Vamos correr atrás para que as comissões possam se movimentar mais, assim como o plenário. Mas no segundo semestre do São João, até as eleições, a gente sabe que é mais devagar, mas a Casa vai continuar tramitando e discutindo e vamos continuar respondendo o que a sociedade espera de nós”, afirmou.