Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVALIAÇÃO POSITIVA

Ivana faz balanço e celebra ano da Alba: “Sensação de dever cumprido”

Presidente projetou um ano intenso em 2026

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

22/12/2025 - 21:09 h
Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba.
Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba. -

A deputada Ivana Bastos (PSD) fez um balanço positivo de seu primeiro ano na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A última sessão de 2025 da Casa aconteceu nesta segunda-feira, 22, na qual foram aprovadas, entre outras matérias, as indicações de Otto Filho (PSD) e Josias Gomes (PT) para os cargos de conselheiros do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA), o orçamento do governo para o ano de 2026 e projetos de deputados.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em conversa com a imprensa, Ivana destacou que a Alba encerrou o ano deixando a pauta limpa, sem nenhum projeto pendente para aprovação em 2026.

Leia Também:

Homenagens à ditadura militar na Bahia serão proibidas
Aprovado ao TCE-BA, Otto Filho se despede da política: "Não me envolvo mais”
Rosemberg rebate ação de associação contra indicação ao TCE

“Aprovamos hoje 98 proposições, entre títulos, comendas, utilidades públicas, projetos de executivo, projetos de deputados e o orçamento no primeiro e segundo turno. Estamos terminando o ano com a sensação de dever cumprido. O propósito nosso de trazer projetos de deputados para plenário, nós fizemos durante o ano, encerramos limpando toda a pauta. Não temos nenhum projeto de deputado em pauta, não temos nenhum projeto do executivo, então é agradecer os 62 deputados desta casa. Todos os deputados da bancada da situação, como da bancada da oposição, se fizeram presente, foram corretos, foram leais, foram amigos durante esse ano todo. Então a minha palavra aqui a todos os deputados é gratidão”, disse a deputada.

Para 2026, Ivana projetou um ano intenso, apesar das atenções dos deputados divididas por conta das eleições. Os trabalhos na Alba retornam no dia 3 de fevereiro, às 10 horas da manhã.

“Eu acredito que no primeiro semestre nós teremos muita movimentação aqui na Casa, é esse o nosso propósito. Vamos correr atrás para que as comissões possam se movimentar mais, assim como o plenário. Mas no segundo semestre do São João, até as eleições, a gente sabe que é mais devagar, mas a Casa vai continuar tramitando e discutindo e vamos continuar respondendo o que a sociedade espera de nós”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia eleições 2026 Ivana Bastos Orçamento 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ivana Bastos fez balanço de seu primeiro ano à frente da Alba.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x