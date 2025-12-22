Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Rosemberg rebate ação de associação contra indicação ao TCE

Deputado Josias Gomes teve nome aprovado pela Alba para auditor

Anderson Ramos e Cássio Moreira

Por Anderson Ramos e Cássio Moreira

22/12/2025 - 17:07 h
Rosemberg, líder do governo na Alba
Rosemberg, líder do governo na Alba -

O líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), criticou, nesta segunda-feira, 22, a ação movida pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), que veta a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) ao posto de auditor do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O parlamentar teve o nome aprovado pelo plenário da Casa.

Rosemberg, que ofereceu um almoço para balanço da sua atuação, classificou como "esdrúxulo" o mandado de segurança coletivo, mas pontuou que ainda não apreciou o "teor da decisão". O parlamentar petista ainda frisou que a Alba vai se debruçar sobre o tema para buscar a melhor alternativa.

"Eu acho esdrúxulo a manifestação de alguém que não tem representatividade para essa questão, e eu não vi o teor da decisão, também uma decisão que fala de posse e tal, ou seja, ela não trata da votação em si. Eu estou tratando isso de uma forma respeitosa, porque é uma decisão da justiça, mas num questionamento a materialidade, ou seja, a razão, certo, de pedir e de alguém que não tem legitimidade para esse fronte", destacou Rosemberg, ao ser questionado sobre o impasse.

"A presidenta (Ivana Bastos) também está estudando a matéria para que a gente possa ficar a tarde inteira aqui para a gente buscar caminhar em relação a essa questão. A gente está ouvindo da imprensa. O Executivo, pela informação que eu tenho, não foi notificado, a Assembleia também ainda não foi notificada. Quando recebermos o teor da decisão, certamente a Procuradoria é da Casa que vai analisar, estudar e ver qual é a melhor forma de rebater a tese", afirmou.

Josias Gomes

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) não reconheceu o mandado de segurança expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e colocou para votar a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Estado (TCE-BA), na sessão desta segunda-feira, 22.

