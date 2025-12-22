Menu
POLÍTICA
Justiça impede Alba de votar indicação de Josias Gomes para TCE

Deputados devem aguardar julgamento de ação no STF antes de apreciar nome

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/12/2025 - 7:00 h | Atualizada em 22/12/2025 - 7:41
Deputado federal Josias Gomes (PT-BA)

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) está impedida de votar a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT-BA) para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 87.

A suspensão foi mantida por decisão da desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, proferida na sexta-feira, 19, no âmbito de um mandado de segurança coletivo apresentado pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

Josias Gomes foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a vaga aberta no TCE-BA após a morte do conselheiro Pedro Henrique Lino de Souza.

A Audicon sustenta, no entanto, que a indicação de um nome externo à carreira de auditor viola a Constituição, que determina que uma das vagas de indicação do governador no TCE-BA seja obrigatoriamente destinada ao auditor integrante do próprio tribunal.

Segundo a entidade, o "Estado da Bahia permanece omisso na regulamentação e na criação efetiva dos cargos de auditor", apesar de decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4541, julgada em 2021. Para a associação, essa omissão impede o preenchimento da vaga de forma constitucional.

O que diz a Justiça?

Na decisão, a desembargadora Joanice Maria afirmou que, embora existam projetos de lei em tramitação e tenha sido editada recentemente a Lei Estadual nº 15.029/2026, a existência formal da norma não é suficiente para afastar a controvérsia levantada pela Audicon sobre o preenchimento da vaga no Tribunal de Contas do Estado.

A magistrada citou jurisprudência do STF que considera inconstitucional a escolha livre do governador para vagas com destinação específica.

O julgamento da ADO 87 no STF deverá ocorrer em sessão presencial, ainda sem data definida. Até lá, permanece válida a liminar que proíbe qualquer ato de provimento da vaga por pessoa estranha à carreira de auditor.

