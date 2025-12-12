Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Jerônimo indica deputado do PT para vaga aberta no Tribunal de Contas

Vaga está aberta desde setembro de 2024, após a morte do conselheiro Pedro Lino

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/12/2025 - 13:11 h
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), enviou a indicação, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), do deputado federal Josias Gomes (PT) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

A vaga está aberta desde setembro de 2024, após a morte do conselheiro Pedro Henrique Lino. A mensagem do governador foi enviada à Casa ainda na quinta-feira, 11.

A expectativa é a de que sabatina do parlamentar, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seja realizada na manhã da próxima terça-feira, 16, com o nome dele sendo apreciado no plenário da Alba no período da tarde.

Neste mesmo dia, o nome do também deputado federal Otto Alencar Filho (PSD-BA) será avaliado pelos 63 parlamentares. O pessedista passou por sabatina ainda na CCJ na última quarta-feira, 10.

Quem se beneficia com a indicação de Josias?

Caso o nome de Josias seja aprovado, quem pode se beneficiar com saída do petista da Câmara será a suplente Elisângela Araújo (PT). Ela chegou a se tornar deputada federal em julho de 2024, em substituição a Zé Neto (PT), candidato, à época, a Prefeitura de Feira de Santana.

Ela ficou no mandato até novembro do mesmo ano, quando Zé Neto retomou o posto em Brasília. Nas eleições de 2022, Elisângela recebeu 73.138 votos.

