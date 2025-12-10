Menu
POLÍTICA
NOVO CARGO

Deputados baianos decidem futuro de Otto Filho no TCE na próxima semana

Parlamentar encara sabatina na CCJ da Alba nesta quarta-feira, 10

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

10/12/2025 - 10:39 h | Atualizada em 10/12/2025 - 10:58
Deputado Otto Filho (PSD) na Alba
Deputado Otto Filho (PSD) na Alba

A votação crucial que conduzirá o deputado federal Otto Filho (PSD)à vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) será decidida na próxima terça-feira, 16, pelos 63 parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 10, horas antes do início da sabatina do parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

A apreciação em plenário é a segunda etapa necessária para que o herdeiro do senador Otto Alencar (PSD) tenha o nome aprovado ou vetado pelos deputados baianos para ocupar a cadeira de conselheiro deixada por Antônio Honorato de Castro, devido a sua aposentadoria.

Leia Também:

Sabatina decisiva de Otto Filho para vaga no TCE já tem data
Oposição e do PSB declaram apoio à indicação de Otto Filho para o TCE
Governador revela o que pesou na escolha de Otto Filho para o TCE
Jerônimo toma decisão e indica Otto Filho como conselheiro do TCE

O nome de pessedista foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a sinalização da legenda. A indicação foi encaminhada à Alba no dia 3 deste mês.

A expectativa é que Otto Filho seja aprovado para o cargo sem encontrar dificuldade. O parlamentar já reúne apoio do próprio partido, da bancada da oposição e do PSB.

Sabatina decisiva: quem decide o destino de Otto Filho na CCJ?

Nesta manhã, os membros do colegiado vão avaliar se o deputado federal tem capacidade técnica para assumir a vacância na Corte de Contas. Se aprovado, o nome do parlamentar vai ao plenário, como previsto.

Veja lista completa dos membros da CCJ

  • Robinson Almeida (PT): presidente;
  • Alan Sanches (União): vice-presidente;
  • Euclides Fernandes (PT);
  • Fabíola Mansur (PSB);
  • Felipe Duarte (PP);
  • Hassan (PP);
  • Robinson Almeida (PT);
  • Sandro Régis (UNIÃO);

Suplentes

  • Jurailton Santos (REPUBLICANOS);
  • Matheus Ferreira (MDB);
  • Tiago Correia (PSDB);
  • Vitor Azevedo (PL).

Quem é Otto Filho?

OTTO ALENCAR FILHO nasceu na cidade de Salvador, no dia 7 de julho de 1977. Filho de Otto Alencar e Branca Paternostro . Em 29 de janeiro de 2002, casou-se com Renata Alencar, com quem tem dois filhos, Luiza e Diogo Alencar.

Graduado em Administração de Empresas no ano 2001 pela Universidade Salvador (UNIFACS);

Como empresário, Otto Filho atua há mais de 25 anos na iniciativa privada nos setores de comércio, logística, construção, distribuição e prestação de serviços.

Presidiu a DesenBahia de 5 de fevereiro de 2015 a 26 de março de 2018.

Otto Filho é deputado federal e vem se destacando no parlamento brasileiro. Nas eleições de 2022 reelegeu-se com 200.909 votos, ganhando a marca de deputado federal mais votado da Bahia.

x