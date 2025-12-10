NOVO CARGO
Deputados baianos decidem futuro de Otto Filho no TCE na próxima semana
Parlamentar encara sabatina na CCJ da Alba nesta quarta-feira, 10
Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo
A votação crucial que conduzirá o deputado federal Otto Filho (PSD)à vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) será decidida na próxima terça-feira, 16, pelos 63 parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 10, horas antes do início da sabatina do parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
A apreciação em plenário é a segunda etapa necessária para que o herdeiro do senador Otto Alencar (PSD) tenha o nome aprovado ou vetado pelos deputados baianos para ocupar a cadeira de conselheiro deixada por Antônio Honorato de Castro, devido a sua aposentadoria.
O nome de pessedista foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a sinalização da legenda. A indicação foi encaminhada à Alba no dia 3 deste mês.
A expectativa é que Otto Filho seja aprovado para o cargo sem encontrar dificuldade. O parlamentar já reúne apoio do próprio partido, da bancada da oposição e do PSB.
Sabatina decisiva: quem decide o destino de Otto Filho na CCJ?
Nesta manhã, os membros do colegiado vão avaliar se o deputado federal tem capacidade técnica para assumir a vacância na Corte de Contas. Se aprovado, o nome do parlamentar vai ao plenário, como previsto.
Veja lista completa dos membros da CCJ
- Robinson Almeida (PT): presidente;
- Alan Sanches (União): vice-presidente;
- Euclides Fernandes (PT);
- Fabíola Mansur (PSB);
- Felipe Duarte (PP);
- Hassan (PP);
- Robinson Almeida (PT);
- Sandro Régis (UNIÃO);
Suplentes
- Jurailton Santos (REPUBLICANOS);
- Matheus Ferreira (MDB);
- Tiago Correia (PSDB);
- Vitor Azevedo (PL).
Quem é Otto Filho?
OTTO ALENCAR FILHO nasceu na cidade de Salvador, no dia 7 de julho de 1977. Filho de Otto Alencar e Branca Paternostro . Em 29 de janeiro de 2002, casou-se com Renata Alencar, com quem tem dois filhos, Luiza e Diogo Alencar.
Graduado em Administração de Empresas no ano 2001 pela Universidade Salvador (UNIFACS);
Como empresário, Otto Filho atua há mais de 25 anos na iniciativa privada nos setores de comércio, logística, construção, distribuição e prestação de serviços.
Presidiu a DesenBahia de 5 de fevereiro de 2015 a 26 de março de 2018.
Otto Filho é deputado federal e vem se destacando no parlamento brasileiro. Nas eleições de 2022 reelegeu-se com 200.909 votos, ganhando a marca de deputado federal mais votado da Bahia.
