Sabatina decisiva de Otto Filho para vaga no TCE já tem data

A sabatina do deputado federal Otto Filho (PSD) está prevista para ocorrer na manhã da próxima quarta-feira, 10, às 10h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta terça, 9.

O rito é um dos passos necessários para que o parlamentar alcance a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE) no lugar de Antônio Honorato de Castro, devido a sua aposentadoria, após a indicação feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

No colegiado, o indicado precisa ter o aval da maioria dos membros para que o seu nome seja levado ao plenário. Cabe aos 43 deputados estaduais aprovar ou vetar o nome de Otto Filho para o cargo em plenário.

Quem decide? Veja lista completa da CCJ

Robinson Almeida (PT): presidente;

Alan Sanches (União): vice-presidente;

Euclides Fernandes (PT);

Fabíola Mansur (PSB);

Felipe Duarte (PP);

Hassan (PP);

Sandro Régis (UNIÃO);

Suplentes

Jurailton Santos (REPUBLICANOS);

Matheus Ferreira (MDB);

Tiago Correia (PSDB);

Vitor Azevedo (PL).

Na Alba, há o costume de votar a indicação após a aprovação na CCJ, no período da tarde. Desta vez, contudo, o presidente do colegiado, deputado Robinson Almeida (PT) informou ao A TARDE que a votação pode ficar para “semana que vem”.

A expectativa é que o nome do herdeiro do senador Otto Alencar (PSD) seja votado antes do fim do ano legislativo, previsto para encerrar no dia 18 deste mês. Caso isso não aconteça, a análise ficará para 2026.

Apoio: oposição e PSB declaram apoio à indicação de Otto Filho

As bancadas da oposição e do PSB na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) anunciaram apoio à indicação do deputado federal Otto Alencar Filho para ocupar uma das vagas no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

A mensagem com o nome do parlamentar foi enviada à Alba pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na quarta-feira, 3.

A posição foi oficializada pelo líder do grupo, deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que destacou a qualificação técnica e a experiência do parlamentar para assumir a função.

Quem é Otto Filho?

OTTO ALENCAR FILHO nasceu na cidade de Salvador, no dia 7 de julho de 1977. Filho de Otto Alencar e Branca Paternostro . Em 29 de janeiro de 2002, casou-se com Renata Alencar, com quem tem dois filhos, Luiza e Diogo Alencar.

Graduado em Administração de Empresas no ano 2001 pela Universidade Salvador (UNIFACS);

Como empresário, Otto Filho atua há mais de 25 anos na iniciativa privada nos setores de comércio, logística, construção, distribuição e prestação de serviços.

Presidiu a DESENBAHIA de 5 de fevereiro de 2015 a 26 de março de 2018.

Otto Filho é deputado federal e vem se destacando no parlamento brasileiro. Nas eleições de 2022 reelegeu-se com 200.909 votos, ganhando a marca de deputado federal mais votado da Bahia.