Sabatina decisiva de Otto Filho para vaga no TCE já tem data
Rito é um dos passos necessário para levar indicação ao plenário
Por Gabriela Araújo
A sabatina do deputado federal Otto Filho (PSD) está prevista para ocorrer na manhã da próxima quarta-feira, 10, às 10h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta terça, 9.
O rito é um dos passos necessários para que o parlamentar alcance a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE) no lugar de Antônio Honorato de Castro, devido a sua aposentadoria, após a indicação feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
No colegiado, o indicado precisa ter o aval da maioria dos membros para que o seu nome seja levado ao plenário. Cabe aos 43 deputados estaduais aprovar ou vetar o nome de Otto Filho para o cargo em plenário.
Quem decide? Veja lista completa da CCJ
- Robinson Almeida (PT): presidente;
- Alan Sanches (União): vice-presidente;
- Euclides Fernandes (PT);
- Fabíola Mansur (PSB);
- Felipe Duarte (PP);
- Hassan (PP);
- Robinson Almeida (PT);
- Sandro Régis (UNIÃO);
Suplentes
- Jurailton Santos (REPUBLICANOS);
- Matheus Ferreira (MDB);
- Tiago Correia (PSDB);
- Vitor Azevedo (PL).
Na Alba, há o costume de votar a indicação após a aprovação na CCJ, no período da tarde. Desta vez, contudo, o presidente do colegiado, deputado Robinson Almeida (PT) informou ao A TARDE que a votação pode ficar para “semana que vem”.
A expectativa é que o nome do herdeiro do senador Otto Alencar (PSD) seja votado antes do fim do ano legislativo, previsto para encerrar no dia 18 deste mês. Caso isso não aconteça, a análise ficará para 2026.
Apoio: oposição e PSB declaram apoio à indicação de Otto Filho
As bancadas da oposição e do PSB na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) anunciaram apoio à indicação do deputado federal Otto Alencar Filho para ocupar uma das vagas no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).
A mensagem com o nome do parlamentar foi enviada à Alba pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na quarta-feira, 3.
A posição foi oficializada pelo líder do grupo, deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que destacou a qualificação técnica e a experiência do parlamentar para assumir a função.
Quem é Otto Filho?
OTTO ALENCAR FILHO nasceu na cidade de Salvador, no dia 7 de julho de 1977. Filho de Otto Alencar e Branca Paternostro . Em 29 de janeiro de 2002, casou-se com Renata Alencar, com quem tem dois filhos, Luiza e Diogo Alencar.
Graduado em Administração de Empresas no ano 2001 pela Universidade Salvador (UNIFACS);
Como empresário, Otto Filho atua há mais de 25 anos na iniciativa privada nos setores de comércio, logística, construção, distribuição e prestação de serviços.
Presidiu a DESENBAHIA de 5 de fevereiro de 2015 a 26 de março de 2018.
Otto Filho é deputado federal e vem se destacando no parlamento brasileiro. Nas eleições de 2022 reelegeu-se com 200.909 votos, ganhando a marca de deputado federal mais votado da Bahia.
