DISPUTA

Conselheiro se aposenta do TCE e vaga pode ser ocupada por deputado

Indicação para cadeira é de livre nomeação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e não tem prazo para ser tomada

Por Anderson Ramos

28/07/2025 - 9:35 h
Antonio Honorato de Castro Neto se aposentou compulsoriamente do cargo de conselheiro do TCE-BA.
Antonio Honorato de Castro Neto se aposentou compulsoriamente do cargo de conselheiro do TCE-BA.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Antonio Honorato de Castro Neto, se aposentou compulsoriamente no domingo, 27, após completar 75 anos de idade, dos quais 25 foram dedicados à Corte.

A vaga deixada com a saída de Honorato é de livre nomeação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e não tem prazo para ser tomada.

O nome que será indicado pelo governador ainda precisará passar por sabatina na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para só depois assumir o cargo.

Nos bastidores, o nome que surge com mais força para ocupar a cadeira no TCE é o do deputado federal Otto Filho (PSD), que é filho do senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar.

Última sessão

A última sessão do TCE com a presença de Honorato aconteceu na terça-feira, 22. Os processos que iriam a julgamento foram adiados pelos relatores para prestigiar o homenageado.

Compareceram à sessão, além de vários servidores, o presidente do TCE/BA, conselheiro Marcus Presídio, e o corregedor da Corte, conselheiro Gildásio Penedo Filho.

Antônio Honorato foi nomeado conselheiro do TCE, por decreto de 4 de outubro, pelo então governador César Borges. Graduado em Ciências Contábeis, ingressou na vida pública em 1983, quando foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em sucessivos mandatos até sua nomeação.

No Tribunal de Contas do Estado, integrou, por diversos biênios, a mesa diretora do colegiado, exercendo os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor, membro da 1ª Câmara, diretor da Escola de Contas e, atualmente, o de vice-presidente do Tribunal.

Entrega de honraria

A Sessão Especial de Entrega da Medalha do Mérito Ruy Barbosa a Antonio Honorato, que ocorreria na manhã da última quinta-feira, 24, foi adiada em razão do falecimento da mãe do homenageado, Altair de Castro, na quarta, 23.

A cerimônia de entrega da mais alta honraria do TCE-BA será realizada no dia 8 de agosto, às 9h30, no Auditório Conselheiro Lafayette Pondé, Plenário da Corte.

