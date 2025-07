TCE aprova contas de Jerônimo Rodrigues em segundo ano de gestão

Governador teve contas aprovadas pelo TCE - Foto: Divulgação/Secom - BA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) aprovou por unanimidade as contas referentes ao segundo ano de gestão do governador Jerônimo Rodrigues. A decisão foi tomada durante sessão plenária realizada nesta quinta-feira, 17, sob a presidência do conselheiro Marcus Presídio.

O parecer favorável foi apresentado pelo relator do processo, conselheiro Inaldo Araújo, que destacou a importância do julgamento das contas como uma forma de prestação de contas à população.

“O parecer prévio do Tribunal de Contas, além de ser o cumprimento de uma missão constitucional, é o momento de exercício da cidadania. A Casa de Controle diz à população baiana o que é feito com o dinheiro que a ela pertence”, afirmou.

Também participaram da votação os conselheiros Antonio Honorato de Castro Neto, João Bonfim, Carolina Matos e Gildásio Penedo Filho, todos acompanhando o parecer pela aprovação.

Com a decisão do TCE, o processo segue agora para apreciação da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), onde os parlamentares decidirão se acatam ou não o parecer técnico da corte.

A procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli, comemorou o resultado. “A aprovação das contas já é, por si só, o reconhecimento de que o Governo está em conformidade e conseguiu, nessa perspectiva macro, realizar uma boa gestão pública”, destacou.