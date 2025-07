Lula Maciel reforça apoio com lideranças do PT para segundo turno

Lula Maciel é candidato à presidência do PT de Lauro de Freitas - Foto: Divulgação

O candidato à presidência do PT de Lauro de Freitas, Lula Maciel, recebeu um reforço de peso nesta segunda-feira, 14.

Lideranças influentes do Partido dos Trabalhadores estiveram em sua casa para reafirmar o compromisso com sua candidatura no segundo turno do Processo de Eleições Diretas (PED) 2025.

O clima foi de união, estratégia e defesa da retomada de um partido mais próximo da base.

Entre os presentes estavam Ieda Franco, membro da Executiva Estadual do PT; Gutierres Barbosa, coordenador nacional do Setorial Religioso do partido; e Ivan Alex, ex-secretário dos Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT.

Durante o encontro, Gutierres Barbosa elogiou a trajetória de Lula dentro do partido e sua capacidade de mobilização.

“Lula é um companheiro que está pronto para reconstruir o partido. Viemos reafirmar nosso apoio. A militância, junto com Lula, vai construir novos tempos, novos rumos”, declarou.

Apoio de lideranças do PT

Segundo os presentes, essa reconstrução passa pela escuta das bases, pela organização dos núcleos e pelo fortalecimento das pautas históricas do PT, como a defesa da democracia, justiça social e igualdade de oportunidades.

Com um histórico de militância e compromisso com as causas sociais, Lula Maciel agradeceu o apoio recebido e reforçou que sua candidatura representa a continuidade de um projeto coletivo.

“Estamos firmes no propósito de fortalecer o partido a partir das lutas do povo e com o espírito coletivo que sempre nos guiou”, afirmou o candidato.

O segundo turno das eleições do PT em Lauro de Freitas acontece no próximo 27 de julho, das 9h às 17h, no Instituto Federal da Bahia (IFBA). Lula Maciel concorre com o número 550, carregando em sua campanha a defesa de um PT renovado, mais combativo e conectado com a realidade das ruas.