UPB recebe comitiva de prefeitos do Piauí

Encontro entre representantes das duas associações - Foto: Divulgação | UPB

A União dos Municípios da Bahia (UPB) recebeu, no sábado, 12, uma comitiva de prefeitos do Piauí, liderada pelo presidente da Associação Piauense de Municípios (APM), Admaelton Bezerra. A visita teve como objetivo estabelecer o diálogo e integração entre as associações municipalistas.

Uma das pautas do encontro foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66, que versa sobre as dívidas previdenciárias e precatórios, além do Projeto de Lei Complementar 51/2021, de autoria do senador Jaques Wagner (PT), que trata da redução da alíquota do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

“Os municípios querem pagar suas dívidas, mas é preciso que isso ocorra de forma justa, de acordo com sua capacidade, respeitando a receita per capita de cada cidade”, afirmou o presidente da UPB, Wilson Cardoso (PSB), também prefeito de Andaraí.

Congresso dos prefeitos do Norte e Nordeste

Uma das propostas debatidas foi a necessidade de realização de um congresso entre gestores do Norte e Nordeste, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências, o fortalecimento das associações e a definição de uma agenda comum para pressionar o Congresso Nacional e o Governo Federal por políticas públicas estruturantes. “Vamos promover essa grande união das Associações do Norte e Nordeste para que a gente possa fazer essa defesa dos nossos municípios”, reforçou Cardoso.

A comitiva piauiense destacou a importância da aproximação entre os estados e reconheceu a UPB como referência nacional no municipalismo. “Estamos muito satisfeitos com a recepção de cada um de vocês. Somos estados vizinhos e precisamos dessa aproximação. O Piauí está de portas abertas para colaborar com a UPB sempre que necessário. A união é o que faz a força”, afirmou o presidente da APPM, Admaelton Bezerra, acompanhado dos prefeitos Lécio Gustavo (Alvorada do Gurguéia), José Sávio (Lagoa do Sítio), do assessor jurídico Waldemar Fernandes e da equipe de comunicação.